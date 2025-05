Diventare insegnanti in Italia | tra burocrazia costi e passione

Diventare insegnanti in Italia si presenta oggi come un labirinto complesso, fatto di requisiti sempre più articolati, formazione continua e ingenti investimenti economici. Tra bandi selettivi, titoli da conseguire e precarietà diffusa, molti aspiranti docenti si trovano a fronteggiare un sistema che, pur dichiarando di voler premiare la qualità, spesso si rivela .

