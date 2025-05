Divampa un incendio in un terreno salvati conigli oche e galline in gabbia

terreno apparso in stato di abbandono, dove vi erano comunque galline, oche e conigli in gabbia. Poveri animali che hanno rischiato di morire a causa di un incendio sprigionatosi ieri sera. Per fortuna l’intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo e gli animali sono stati. 🔗 Lecceprima.it - Divampa un incendio in un terreno, salvati conigli, oche e galline in gabbia GALATONE – Unapparso in stato di abbandono, dove vi erano comunquein. Poveri animali che hanno rischiato di morire a causa di unsprigionatosi ieri sera. Per fortuna l’intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo e gli animali sono stati. 🔗 Lecceprima.it

Se ne parla anche su altri siti

Divampa un incendio in un terreno: distrutta dal fuoco una vettura - SURANO – Ancora roghi in provincia. Nelle scorse ore è andata in fumo l’ennesima auto, questa volta a Surano. Si tratta di una Ford Fiesta che, una ventina di minuti prima delle 23, ha preso fuoco mentre si trovava parcheggiata all’interno di un terreno privato, intestato allo stesso proprietario... 🔗lecceprima.it

Incendio nel rifugio per animali, morti il proprietario e 100 gatti: "Ne ha salvati 200, poi non è più tornato" - Avrebbe dato la vita per salvarli tutti. E così ha fatto. Chris Arsenault, fondatore del rifugio Happy Cat Sanctuary di Medford, negli Stati Uniti, è morto nell'incendio che ha distrutto la struttura in cui vivevano centinaia di gatti salvati dalla strada. Il rogo è scoppiato all'improvviso nella... 🔗europa.today.it

Incendio nel rifugio per animali, morti il proprietario e 100 gatti: "Ne ha salvati 200, poi non è più tornato" - Avrebbe dato la vita per salvarli tutti. E così ha fatto. Chris Arsenault, fondatore del rifugio Happy Cat Sanctuary di Medford, negli Stati Uniti, è morto nell'incendio che ha distrutto la struttura in cui vivevano centinaia di gatti salvati dalla strada. Il rogo è scoppiato all'improvviso nella... 🔗today.it

Approfondimenti da altre fonti

Divampa un incendio in un terreno, salvati conigli, oche e galline in gabbia; Prato, l'incendio divampa dall'auto alla casa: mamma e 4 figli salvati dai carabinieri. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Dramma ai Castelli Romani: il rogo divampa al piano terra di una palazzina. In corso le indagini per chiarire le cause dell’incendio - Una tragedia si è consumata nelle prime ore del mattino di giovedì 10 aprile a Pavona, frazione del comune di Albano Laziale, nel cuore dei Castelli Romani. Un incendio devastante ha coinvolto un ... 🔗41esimoparallelo.it

Divampa incendio nel capannone della ditta di rifiuti. Il sindaco: "Chiudete porte e finestre". Danni ingenti - Un violento incendio è divampato ieri verso le 12 nello stabilimento della Italservizi a Porto d’Ascoli, alle porte di San Benedetto (Ascoli). Si tratta di un’azienda impegnata in raccolta e ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Parigi: incendio divampa in un centro di smistamento rifiuti - Ieri pomeriggio, lunedì 7 aprile, a Parigi è scoppiato un incendio in un grosso centro di smistamento rifiuti nel 17°arrondissement. Il centro si trova in Boulevard de Douaumont, nei pressi del ... 🔗vocidicitta.it