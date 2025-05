Disordini nel carcere di Ariano Irpino | detenuto istiga alla protesta interviene la Polizia Penitenziaria

Ariano Irpino, si è verificato un episodio critico che ha richiesto l'intervento straordinario della Polizia Penitenziaria. A renderlo noto è stato Stefano Sorice Pellegrino, Responsabile della Segreteria GAU UILPA Polizia. Nel pomeriggio di ieri, all'interno della Casa Circondariale di Ariano Irpino, si è verificato un episodio critico che ha richiesto l'intervento straordinario della Polizia Penitenziaria. A renderlo noto è stato Stefano Sorice Pellegrino, Responsabile della Segreteria GAU UILPA Polizia Penitenziaria.

Tensione nel carcere di Ariano Irpino: disordini e due ricoveri - Un nuovo episodio di agitazione ha scosso la casa circondariale Campanello di Ariano Irpino, dove si sono verificati disordini che hanno richiesto il ricovero di un detenuto e di un agente della polizia penitenziaria. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Frangipane... 🔗avellinotoday.it

Ariano Irpino, la penitenziaria trova droga, cellulari e un drone in carcere: scoppia la rivolta. Agente ferito - Rivolta nel carcere di Ariano Irpino. L'episodio è avvenuto questa notte, intorno alle 2, nell'ottava sezione della struttura. I detenuti hanno sfasciato il reparto. Secondo fonti... 🔗ilmattino.it

Rivolta nel carcere di Ariano Irpino: notte di tensione e violenza - Durante la notte, un detenuto ha tentato di impiccarsi. Gli agenti della Polizia Penitenziaria, accorsi per prestare soccorso, hanno aperto la camera, ma gli altri detenuti ne hanno approfittato per impossessarsi delle chiavi, aprendo le celle e dando il via a una vera e propria rivolta... 🔗avellinotoday.it

Tensioni e disordini nel carcere di ariano irpino: aggressione e protesta tra detenuti nordafricani - Nel carcere di Ariano Irpino, Avellino, tensioni tra detenuti nordafricani e polizia penitenziaria evidenziano problemi di sovraffollamento, carenza di personale e criticità nella gestione della sicur ... 🔗gaeta.it

Carcere Ariano Irpino, detenuti tentano di innescare rivolta - Momenti di forte tensione si sono verificati nelle scorse ore all'interno della casa circondariale di Ariano Irpino, dove due detenuti di origine nordafricana hanno tentato di innescare ... 🔗msn.com

In carcere Ariano Irpino, detenuti minacciano agenti - Ancora criticità nel carcere di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Un detenuto nordafricano ha tentato di aggredire il personale della Polizia penitenziaria in servizio con delle lamette, ma è s ... 🔗ansa.it