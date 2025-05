Disegnata su una spiaggia scozzese la maxi opera contro Trump | È tempo di resistere – Video

opera d’arte di protesta lunga 55 metri e larga 40 è apparsa su una spiaggia scozzese accanto al campo da golf di Donald Trump, in occasione dei 100 giorni del suo secondo mandato presidenziale. A realizzarla è stato il gruppo ambientalista Greenpeace, che ha raffigurato un enorme ritratto di Trump accompagnato dalla scritta: “È tempo di resistere, combattere la scalata dei miliardari”.L'articolo Disegnata su una spiaggia scozzese la maxi opera contro Trump: “È tempo di resistere” – Video proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Disegnata su una spiaggia scozzese la maxi opera contro Trump: “È tempo di resistere” – Video Un’d’arte di protesta lunga 55 metri e larga 40 è apparsa su unaaccanto al campo da golf di Donald, in occasione dei 100 giorni del suo secondo mandato presidenziale. A realizzarla è stato il gruppo ambientalista Greenpeace, che ha raffigurato un enorme ritratto diaccompagnato dalla scritta: “Èdi, combattere la scalata dei miliardari”.L'articolosu unala: “Èdi” –proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Navi da crociera a Roma, sono partiti i lavori per il maxi porto sulla spiaggia di Fiumicino? - Il 4 marzo i cittadini di Fiumicino si sono trovati un muro di cemento, costruito nella notte, sulla spiaggia che dovrebbe trasformarsi in uno scalo per far attraccare le grandi navi. Angelo Bonelli a Wired: “Presenterò un esposto all'autorità giudiziaria” 🔗wired.it

Maxi traffico internazionale di droga, due gruppi e i legami con la 'ndrangheta di San Luca: 45 arresti - Duro colpo alla criminalità organizzata con una vasta operazione della polizia di Stato che ha portato all'esecuzione di 45 misure cautelari, di cui 30 in carcere, 12 agli arresti domiciliari e 3 di obbligo di firma e a numerose perquisizioni in tutta Italia. L'indagine, condotta dalla squadra... 🔗reggiotoday.it

Dimentica mille elettrodomestici: con questa pentola 7 in 1 fai tutto, ideale per famiglie e cene con amici, MAXI OFFERTA - Se sei alla ricerca di una pentola a pressione che ti permetta di portare avanti diverse preparazioni sei nel posto giusto. Amazon, oggi, mette in offerta una pentola a pressione 7 in 1 con cui sarà possibile fare tutto, dalla cottura lenta alla cottura a vapore, ideale per lunghe o brevi preparazioni e per soddisfare tanti commensali. Lo sconto attivo è del 23% e il costo totale e finale è di 99,99€. 🔗lanazione.it