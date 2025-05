Discariche abusive a Bagnoli | cos' ha trovato la Forestale

Bagnoli, all'intersezione con Agnano e il comune di Pozzuoli, un'intera strada era stata trasformata in discarica abusiva, con sversamenti lungo tutto il percorso e nei campi: i rifiuti interrati o in bella. 🔗 Napolitoday.it - Discariche abusive a Bagnoli: cos'ha trovato la Forestale Sul posto NapoliToday c'era stato e aveva documentato uno scempio ignobile: nel quartiere, all'intersezione con Agnano e il comune di Pozzuoli, un'intera strada era stata trasformata in discarica abusiva, con sversamenti lungo tutto il percorso e nei campi: i rifiuti interrati o in bella. 🔗 Napolitoday.it

Scoperte nuove discariche abusive in Irpinia: la lotta della Guardia Nazionale Ambientale continua - La Guardia Nazionale Ambientale ha recentemente condotto una serie di controlli nei comuni di Fontanarosa, Paternopoli e San Mango sul Calore, con l'obiettivo di contrastare l'inquinamento e tutelare l'ambiente. Scoperte discariche abusive di rifiuti urbani e speciali Le operazioni... 🔗avellinotoday.it

Battipaglia, individuate due discariche abusive: sanzioni per abbandono illecito di rifiuti - Venerdì 21 marzo 2025, una squadra dell’associazione A.N.P.A.N.A. OFFICIAL ODV di Salerno, guidata dal responsabile zonale Vincenzo Savarese, ha effettuato controlli su alcuni siti del territorio di Battipaglia, in seguito a segnalazioni che indicavano la presenza ricorrente di rifiuti abbandonati. Durante l’ispezione, gli operatori hanno individuato due discariche abusive lungo via Orto Grande, sulla Strada Provinciale 417. 🔗zon.it

Discariche abusive e rifiuti abbandonati a Giarre, l'assessore ai cittadini: "Rispettate le regole" - L’assessore all’Ambiente Giuseppe Cavallaro, non demorde e rinnova l’appello ai cittadini che, ostinatamente, non fanno la differenziata correttamente e abbandonano per strada i rifiuti indifferenziati: “I ripetuti interventi di rimozione delle discariche abusive gravano sulle spalle di tutta la... 🔗cataniatoday.it

Discariche abusive a Bagnoli: dopo le denunce della stampa interviene la Forestale - Gli sversamenti in pieno giorno, con grossi tir, in zona agricola e vincolata: sequestrati 50mila kg di rifiuti ferrosi e 50 balle di rifiuti tessili infiammabili ... 🔗napolitoday.it

Un'intera strada a Napoli trasformata in discarica: camion sversano a qualsiasi ora|VIDEO - Camion sversano a qualsiasi ora: rifiuti nocivi, tossici, speciali, poi parzialmente interrati e frammisti alla vegetazione. L'allarme degli ambientalisti: "terreno poroso, si rischia l'inquinamento d ... 🔗napolitoday.it