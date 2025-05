Disastro ambientale vicino a Saronno; ecco il nuovo mega parco attrezzato dell’ex Alfa di Arese

Disastro ambientale provocato nel fiume Lura, che attraversa Saronno e altri comuni, dallo sversamento di olio proveniente da un’azienda di Rovellasca. Arese, ecco come sarà l’enorme parco attrezzato nell’area dell’ex Alfa Romeo Elezioni comunali a Saronno: tutti i nomi dei candidati nelle 11 liste in corsa . 🔗 La nuova edizione del Notiziario si apre con ilprovocato nel fiume Lura, che attraversae altri comuni, dallo sversamento di olio proveniente da un’azienda di Rovellasca.come sarà l’enormenell’areaRomeo Elezioni comunali a: tutti i nomi dei candidati nelle 11 liste in corsa . 🔗 Ilnotiziario.net

Approfondimenti da altre fonti

Regno Unito, scontro tra petroliera e nave cargo nel Mare del Nord: incendio a bordo. Rischio disastro ambientale - Schianto tra una petroliera e una nave cargo al largo delle coste britanniche. Come riporta la Bbc, la collisione con rischio inquinamento è avvenuto nel Mare del Nord. L'impatto La... 🔗ilmessaggero.it

L'uomo che "rubava" la pomice da un sito Unesco e lo usava come discarica: accusato di disastro ambientale - Senza avere alcuna autorizzazione estraeva la pietra pomice dalla cava dell'isola di Lipari, un luogo meraviglioso considerato patrimonio dell'Unesco. Non solo, il sito veniva usato anche come discarica abusiva. Un comportamento che ha spinto i carabinieri di Milazzo (Messina), al sequestro... 🔗today.it

Estrazione della pietra pomice e discarica nel sito Unesco, 72enne accusato di disastro ambientale - I carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un 72enne liparota, già noto alle Forze dell’Ordine, in ordine ai reati di “discarica non... 🔗messinatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

