Direttore sportivo Percassi gela il Milan | D’Amico resta con noi

Milan avrebbe voluto prendere Tony D'Amico come Direttore sportivo per la prossima stagione. Ma l'Atalanta non intende mollarlo 🔗 Pianetamilan.it - Direttore sportivo, Percassi gela il Milan: “D’Amico resta con noi” Ilavrebbe voluto prendere Tony D'Amico comeper la prossima stagione. Ma l'Atalanta non intende mollarlo 🔗 Pianetamilan.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Milan, Scaroni: “Direttore sportivo, stadio, Ibrahimovic e Furlani. Vi dico tutto” - Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato dal palco de Il Foglio a San Siro. Ecco le sue parole sul futuro dei rossoneri 🔗pianetamilan.it

Milan, svolta su direttore sportivo e allenatore: ci sono i nomi! - sNovità interessanti in casa rossonera per quanto riguarda le nuove figure che faranno parte del Milan del futuro Il Milan sta provando a fare una rincorsa insperata verso la Champions League. Ad oggi ci sono sei punti a distanziare i rossoneri dal quarto posto occupato dal Bologna, squadra contro cui i lombardi hanno perso lo scontro diretto qualche settimana fa al Dall’Ara per 2-1. Comunque vada, a fine stagione ci sarà una sorta di rivoluzione a Casa Milan dato che la decisione finale su chi sarà il prossimo direttore sportivo è ancora da prendere e spetterà a Giorgio Furlani, dopo che il ... 🔗rompipallone.it

Milan, Palmeri: “Direttore sportivo? D’Amico ritenuto al momento più adatto” - Tancredi Palmeri, giornalista, ha scritto un editoriale per Sportitalia in cui dice la sua anche sul futuro del Milan e il punto sul direttore sportivo 🔗pianetamilan.it

Se ne parla anche su altri siti

Direttore sportivo, Percassi gela il Milan: “D’Amico resta con noi”; Percassi gela il Milan sul capitolo ds: D'Amico resta all'Atalanta; Atalanta, l’AD Luca Percassi gela il Milan sul Ds: «D’Amico resterà con noi»; Atalanta, Percassi gela il Milan: D'Amico rimarrà, deve creare una squadra competitiva.... 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Atalanta, Percassi gela il Milan: "D'Amico rimarrà, deve creare una squadra competitiva..." - L`amministratore delegato di Atalanta Luca Percassi, a margine della presentazione al Gewiss Stadium del nuovo sponsor New Balance, che ... 🔗msn.com

Direttore sportivo Milan, Luca Percassi gela i rossoneri: "Tony D'Amico resta all'Atalanta per fare una squadra competitiva" - SERIE A - Ennesima puntata del capito direttore sportivo del Milan. I rossoneri sono interessati a Tony D'Amico ma l'amministratore delegato dell'Atalanta Luca ... 🔗eurosport.it

Gela, avviso pubblico per l’individuazione di un direttore artistico per gli eventi del 2025 - E’ chiamato alla programmazione e progettazione nel 2025 – all’interno di aree e strutture nella disponibilità del Comune di Gela – di iniziative di promozione turistica, sportiva ... 🔗ilfattonisseno.it