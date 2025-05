Diplomacy Magazine – Puntata dell’1 maggio 2025

Puntata di "Diplomacy Magazine – Il racconto della geopolitica", il nuovo format tv dell'Italpress dedicato alla geopolitica, Claudio Brachino dialoga con l'ambasciatore Ettore Sequi dei principali fatti di geopolitica mondiale, a partire dal significato dell'incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky nella basilica di San Pietro nel giorno dei funerali di Papa Francesco. L'ambasciatore Giampiero Massolo nella rubrica "Realpolitik" parla invece dell'eredità geopolitica di Bergoglio.

