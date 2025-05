Dipartimento Pensionati di Fratelli d’Italia | Anzini è il nuovo vice responsabile regionale

vice responsabile regionale del Lazio del Dipartimento Pensionati di Fratelli d’Italia”, queste le prime parole di Alessandro Anzini appena ricevuta la nomina.“Questo ruolo rappresenta non solo un’importante opportunità, ma anche una grande responsabilità, e sono determinato a svolgerlo con consapevolezza, impegno e lealtà. Desidero esprimere un sincero ringraziamento al responsabile nazionale del Dipartimento Pensionati di Fratelli d’Italia, Cav. Valfredo Porega, per la fiducia accordatami, e a tutti i responsabili regionali che mi hanno sostenuto in questo percorso. Il loro supporto è fondamentale per affrontare le sfide che ci attendono e lavorare insieme per il bene dei nostri Pensionati.Mi impegnerò a rappresentare le istanze e le esigenze di tutti coloro che hanno dedicato la loro vita al lavoro e alla costruzione della nostra società, a sostenere la crescita delle rappresentanze portando sui territori incontri ed iniziative di ascolto. 🔗 Roma, 1 maggio 2025 – “È con grande onore e privilegio che annuncio la mia nomina adel Lazio deldi”, queste le prime parole di Alessandroappena ricevuta la nomina.“Questo ruolo rappresenta non solo un’importante opportunità, ma anche una grande responsabilità, e sono determinato a svolgerlo con consapevolezza, impegno e lealtà. Desidero esprimere un sincero ringraziamento alnazionale deldi, Cav. Valfredo Porega, per la fiducia accordatami, e a tutti i responsabili regionali che mi hanno sostenuto in questo percorso. Il loro supporto è fondamentale per affrontare le sfide che ci attendono e lavorare insieme per il bene dei nostri.Mi impegnerò a rappresentare le istanze e le esigenze di tutti coloro che hanno dedicato la loro vita al lavoro e alla costruzione della nostra società, a sostenere la crescita delle rappresentanze portando sui territori incontri ed iniziative di ascolto. 🔗 Cdn.ilfaroonline.it

