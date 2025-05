Dino Giarrusso il 5 Stelle naufraga sull' Isola dei Famosi

Giarrusso. Dino, 51 anni, barba e capelli alla Mangiafuoco, ex inviato Mediaset poi europarlamentare dei 5Stelle da cui se n'è andato imprecando, ora è arrivato all'ultima spiaggia (forse), prossimo concorrente dell'Isola dei Famosi. Da Giggino Di Maio e Toninelli - con una "n" - alla pesca nell'oceano e alla rottura dei cocchi con Marione ADinolfi. Qualcuno obietterà che è un salto di qualità, e in effetti vacilliamo. Comunque in spiaggia ci sarà l'ex tennista Camilla Giorgi, e qui dai compagni, gridate al sessismo! - siamo tutti d'accordo.Giarrusso, catanese con la passione per il cinema, all'inizio ha provato a sfruttare la notorietà da Iena per entrare a Montecitorio; escluso, è comunque riuscito a strappare un ruolo come capo della comunicazione del gruppo laziale dei grillini.

