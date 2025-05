Digiuno a staffetta contro decreto Sicurezza Antigone | “Il più grande attacco alla libertà di manifestare”

Digiuno a staffetta organizzato dalle associazioni contro il decreto Sicurezza del governo Meloni. Tra queste c'è Antigone, che si occupa dei diritti dei detenuti. "Siamo preoccupati, il testo è pericoloso", dice a Fanpage.it il presidente Patrizio Gonnella. 🔗 È cominciato ilorganizzato dalle associazioniildel governo Meloni. Tra queste c'è, che si occupa dei diritti dei detenuti. "Siamo preoccupati, il testo è pericoloso", dice a Fanpage.it il presidente Patrizio Gonnella. 🔗 Fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Digiuno a staffetta contro il DDL sicurezza: aderisce l’Acli irpina - Tempo di lettura: 2 minutiLe ACLI accolgono l’invito di Don Luigi Ciotti e aderiscono al “digiuno a staffetta” promosso da Franco Corleone per chiedere al Parlamento di non convertire in Legge il Decreto Sicurezza approvato dal Governo l’11 aprile 2025. “Il decreto – dichiara Mariangela Perito, delegata della Presidenza Nazionale per i temi della Giustizia – mina le libertà, la democrazia, la convivenza civile. 🔗anteprima24.it

Dl sicurezza, scontri al corteo contro decreto governo - (Adnkronos) – Momenti di tensione e scontri tra i manifestanti e lo schieramento delle forze di polizia durante il corteo contro il decreto Sicurezza, organizzato al Pantheon. Al grido di ‘corteo, corteo’, le persone scese in piazza hanno provato a rompere il cordone e dirigersi verso piazza Montecitorio, ma sono stati fermati e riportati all’ordine. […] L'articolo Dl sicurezza, scontri al corteo contro decreto governo proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Contro il DL sicurezza, il digiuno di protesta delle ACLI irpine - Le ACLI accolgono l’invito di Don Luigi Ciotti ed aderiscono al “digiuno a staffetta” promosso da Franco Corleone per chiedere al Parlamento di non convertire in Legge il Decreto Sicurezza approvato dal Governo l’11 aprile 2025. “Il decreto –dichiara Mariangela Perito, delegata della... 🔗avellinotoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Al via il digiuno a staffetta contro il Dl sicurezza «; L'Italia che dice no: tante adesioni al digiuno a staffetta contro il Decreto Sicurezza; Monta la protesta, digiuno a staffetta. Da Ferrara partecipano. Fiorentini e Poli; Resistenza civile contro il Decreto Sicurezza. Catena di solidarietà per i diritti di tutte e tutti.. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Monta la protesta, digiuno a staffetta. Da Ferrara partecipano. Fiorentini e Poli - Anche a Ferrara prende corpo il digiuno a staffetta contro il Decreto sicurezza. L’iniziativa nazionale, promossa da A Buon ... 🔗msn.com

Al via il digiuno a staffetta contro il Dl sicurezza - Partito ieri il digiuno a staffetta contro il Decreto Sicurezza, che proseguirà fino al 30 maggio, vigilia della manifestazione nazionale a Roma. A lanciarlo le associazioni A Buon Diritto, Acli, Anti ... 🔗msn.com

Le Acli di Avellino aderiscono al digiuno a staffetta contro il ddl sicurezza - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com