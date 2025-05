Dietrofront sulle spiagge | il Comune riapre la partita delle concessioni

concessioni demaniali marittime scadute. Attraverso la pubblicazione di un avviso di prosecuzione delle procedure selettive, si riprenderà il percorso. 🔗 Udinetoday.it - Dietrofront sulle spiagge: il Comune riapre la partita delle concessioni Con una decisione unanime, la Giunta comunale di Lignano Sabbiadoro ha approvato la delibera che sancisce il riavvio dei bandi di gara per ledemaniali marittime scadute. Attraverso la pubblicazione di un avviso di prosecuzioneprocedure selettive, si riprenderà il percorso. 🔗 Udinetoday.it

Salerno, dietrofront del Comune: sì al doppio pass per auto elettriche o ibride - Con una nuova delibera, proposta dall’assessore alla mobilità Rocco Galdi, la giunta comunale di Salerno torna sui suoi passi dando il via libera al doppio permesso per la sosta alle famiglie delle nove Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica (ZPRU) che possiedono auto elettriche e ibride e... 🔗salernotoday.it

Riapre l'Edicola di Piazzolina: Comune, privato e volontariato insieme per salvarla - A metà aprile riaprirà ufficialmente la piccola edicola in Piazzolina, nel centro storico di Bibbiena, grazie a un progetto che ha visto scendere in campo pubblico, privato e associazionismo. A promuovere tutto il percorso, che ha portato a questo traguardo, è stata l’associazione culturale... 🔗arezzonotizie.it

Ortona, il Comune cerca operatori per il servizio di salvataggio sulle spiagge libere: domande entro il 27 aprile - Il Comune di Ortona avvia la procedura per garantire la sicurezza dei bagnanti lungo il litorale di competenza. È stata infatti pubblicata la richiesta di manifestazioni di interesse, con relativa offerta tecnico-economica, per l'affidamento del servizio di salvamento sulle spiagge libere più... 🔗chietitoday.it

Dietrofront sulla sosta blu. Il viale Roma lato monti resta gratis fino alle 20 - senza aggravare le famiglie dirette in spiaggia. Pertanto non ci sarà nessuna estensione alle 24 ore, come già avviene per gli stalli lato mare. Il dietrofront del Comune è stato annunciato ... 🔗msn.com