Dicomano | auto sbanda e finisce contro muro Famiglia soccorsa dai vigili del fuoco

vigili del fuoco hanno aperto le portiere che erano rimaste bloccate per consentire l’estrazione dei due adulti padre e madre e i loro 2 figli L'articolo Dicomano: auto sbanda e finisce contro muro. Famiglia soccorsa dai vigili del fuoco proviene da Firenze Post. 🔗 .com - Dicomano: auto sbanda e finisce contro muro. Famiglia soccorsa dai vigili del fuoco delhanno aperto le portiere che erano rimaste bloccate per consentire l’estrazione dei due adulti padre e madre e i loro 2 figli L'articolodaidelproviene da Firenze Post. 🔗 .com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Auto sbanda e si schianta davanti alla multisala, ragazza finisce in ospedale - Notte di paura quella domenica a Lonato del Garda, dove un'auto è uscita di strada lungo via Mantova, in un incidente che non ha visto coinvolti altri veicoli. Erano circa le 21.50, quando la macchina, per cause ancora da accertare, ha improvvisamente sbandato all'altezza della rotonda della... 🔗bresciatoday.it

Incidente a Campagna: auto sbanda e finisce fuori strada, ferito un 66enne - Incidente, questa sera, intorno alle 19, in località San Vito, a Campagna. Per cause da accertare, un'auto è sbandata, finendo fuori strada: soccorso dal Vopi il 66enne alla guida, condotto dai sanitari, in codice rosso, presso l'ospedale Ruggi di Salerno. Sul posto, oltre all'ambulanza, anche... 🔗salernotoday.it

Auto sbanda e finisce contro la roccia - Brutto incidente ieri – venerdì 18 aprile – sulla strada SS45bis nel tratto di strada tra le gallerie San Vigilio e Montevideo dove, poco prima delle 6.30 del mattino, un’auto è uscita di strada e ha sbattuto contro la roccia. Fortunatamente non sono stati registrati feriti. Pronto... 🔗trentotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Dicomano: auto sbanda e finisce contro muro. Famiglia soccorsa dai vigili del fuoco; Paura a Dicomano | auto contro un muro genitori e figli liberati dai Vigili del fuoco. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Vittima di un malore, sbanda con l'auto e sbatte contro l'albero: giovane finisce in ospedale (foto Massimo Argnani) - Condividi Incidente via Bellucci 1 Foto da: Vittima di un malore, sbanda con l'auto e sbatte contro l'albero: giovane finisce in ospedale (foto Massimo Argnani) Incidente via Bellucci 2 Foto da: ... 🔗ravennatoday.it