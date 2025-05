Diamo a Bisseck quel che è di Bisseck Un dato emerge in Barcellona-Inter!

Bisseck ha disputato una partita di livello nel match pareggiato dall'Inter contro il Barcellona per 3-3. Se si eccettua l'errore in marcatura su Raphinha in occasione del secondo gol dei catalani, la sua prestazione assume un carattere maiuscolo.LA FUNZIONE – Yann Bisseck è stato chiamato a un compito tutt'altro che semplice, in Barcellona-Inter. Il calciatore tedesco, schierato da braccetto destro nel match d'andata delle semifinali di Champions League contro i blaugrana, ha dovuto sostituire l'esperto e affidabilissimo Benjamin Pavard, alle prese con una distorsione alla caviglia. Nel farlo, l'ex Aarhus si è trovato a dover fronteggiare il temibile Raphinha, uno dei calciatori più in forma in circolazione.Bisseck e una prestazione di spessore in Barcellona-Inter. Un elemento lo confermaCOMPITO RIUSCITO – Sebbene Bisseck si sia perso il brasiliano in occasione dell'azione che ha portato al secondo gol del Barcellona, la valutazione relativa alla prestazione del tedesco non può che essere positiva.

