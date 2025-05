Di Vaio retroscena a sorpresa sull’ex Juve Thiago Motta | I rapporti non erano ottimi abbiamo fatto più di un passo indietro per…

Vaio, direttore sportivo del Bologna, si è espresso così a proposito dell'ex Juventus Thiago Motta. Le sue dichiarazioniA Repubblica, Marco Di Vaio ha svelato questo retroscena sull'ex tecnico bianconero Thiago Motta. Di seguito riportate le parole del ds del Bologna.RAPPORTO MIHAJLOVIC E Thiago Motta – «Sinisa non aveva accettato un esonero che ormai a noi sembrava inevitabile. Thiago ha un carattere ermetico e noi abbiamo fatto più di un passo indietro per farlo lavorare tranquillo e portare a casa il risultato. I rapporti non erano super, ma un equilibrio l'avevamo trovato. Non è andato via a causa delle cattive relazioni».COPPA ITALIA E CHAMPIONS – «Ci abbiamo messo tanto, ma la volontà ora è quella di essere sempre competitivi e restare a questo livello. Giocare le finali è bello, vincerle è indescrivibile.

Zirkzee Juve, era lui la prima scelta di Thiago Motta! Spunta un retroscena a sorpresa sull’attaccante dello United - di Redazione JuventusNews24Zirkzee Juve, era lui la prima scelta di Thiago Motta! Spunta un retroscena a sorpresa sull’attaccante di proprietà del Manchester United: ecco quale Spunta un retroscena a sorpresa per quanto riguarda Joshua Zirkzee, attaccante di proprietà del Manchester United che il calciomercato Juve aveva messo nel mirino lo scorso gennaio come possibile rinforzo per il reparto. Stando a quanto riportato questa mattina da Tuttosport Thiago Motta si sarebbe aspettato forse l’olandese con cui aveva già lavorato con risultati eccellenti. 🔗juventusnews24.com

Inter, l’annuncio sull’addio di Inzaghi: nuova panchina a sorpresa - L’Inter di Simone Inzaghi in corsa per tutto nel finale di stagione, ma non ci sono certezze sulla permanenza dell’allenatore: annuncio sulla possibile svolta Inizia un’altra settimana molto importante, a tutti i livelli, per l’Inter, che in questa parte conclusiva della stagione vede gli impegni susseguirsi, tutti fondamentali per i propri obiettivi. Nerazzurri stasera davanti alla tv per sperare che il Napoli non si avvicini alla vetta in campionato, quindi domani in campo per l’andata dei quarti di Champions contro il Bayern. 🔗calciomercato.it

Ultimissime Juve LIVE: dopo l’esonero di Thiago Motta a rischio anche il futuro di Giuntoli. Retroscena sull’esonero del tecnico - di Redazione JuventusNews24Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti Ultimissime Juve LIVE – 26 marzo 2025 Ultimissime Juve LIVE – 25 marzo 2025 Ultimissime Juve LIVE – 24 marzo 2025 Ultimissime Juve LIVE – 23 marzo 2025 Ultimissime Juve LIVE – 22 marzo 2025 Ultimissime Juve LIVE – 21 marzo ... 🔗juventusnews24.com

