D’Ercole leader Cgil | Il lavoro in provincia? E’ povero e precario Nubi nere all’orizzonte

D'Ercole, segretaria generale della Cgil di Siena, che oggi sarà a Poggibonsi, con Fulvio Fammoni della Cgil nazionale, in uno dei sei cortei confederali organizzati in provincia. "Il Primo Maggio vanno garantiti i servizi essenziali in termini di salute e sicurezza – afferma D'Ercole –. Credo si possa rinviare di un giorno la spesa al supermercato o l'acquisto di una maglietta".Guardando all'occupazione in provincia, sarà un Primo Maggio con più luci o ombre?"Vedo molte Nubi all'orizzonte sul nostro territorio che è lo spettro di quanto avviene in Italia, dove il lavoro è precario e povero. Il 92% dei contratti di assunzione l'anno scorso sono stati avviamenti al lavoro e chi è destinatario di ammortizzatori sociali, a stento arriva a fine mese.

