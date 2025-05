Derby Siena-Grosseto | Rivalità Storica e Risultati Memorabili

Derby tra Siena e Grosseto è una sfida dal sapore antico con una forte Rivalità e che ha visto bianconeri e biancorossi sfidarsi per l’ultima volta nella stagione 202122 (prima dell’andata decisa da Marzierli, che domenica sarà out). Il 27 novembre del 2021 al Franchi finì 3-1 a favore del Grosseto di Magrini e Boccardi. Vantaggio bianconero con Terzi, rimonta maremmana con Salvi, Moscati e Artioli. Al ritorno, il 3 aprile del 2022, finì 0-0 tra la squadra di Padalino e quella di Maurizi. Le due squadre non si affrontavano dal 201011 in B e andò bene in entrambi i casi alla Robur di Conte. Nel match del Franchi 3-1 con Troianiello, Mastronunzio e Reginaldo con 1-1 di Freddi. Al ritorno una punizione di Del Grosso sancì il successo senese. Prima di quell’annata, che per la Robur terminò col ritorno nella massima serie, Siena e Grosseto non si incontravano dalla C2 dell’8182: 0-0 in Maremma e 1-1 a Siena. 🔗 Sport.quotidiano.net - Derby Siena-Grosseto: Rivalità Storica e Risultati Memorabili Iltraè una sfida dal sapore antico con una fortee che ha visto bianconeri e biancorossi sfidarsi per l’ultima volta nella stagione 202122 (prima dell’andata decisa da Marzierli, che domenica sarà out). Il 27 novembre del 2021 al Franchi finì 3-1 a favore deldi Magrini e Boccardi. Vantaggio bianconero con Terzi, rimonta maremmana con Salvi, Moscati e Artioli. Al ritorno, il 3 aprile del 2022, finì 0-0 tra la squadra di Padalino e quella di Maurizi. Le due squadre non si affrontavano dal 201011 in B e andò bene in entrambi i casi alla Robur di Conte. Nel match del Franchi 3-1 con Troianiello, Mastronunzio e Reginaldo con 1-1 di Freddi. Al ritorno una punizione di Del Grosso sancì il successo senese. Prima di quell’annata, che per la Robur terminò col ritorno nella massima serie,non si incontravano dalla C2 dell’8182: 0-0 in Maremma e 1-1 a. 🔗 Sport.quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Derby Modena-Sassuolo: il 'Braglia' sold out per una sfida di rivalità storica - Nessuno vuole mancare all’appuntamento più affascinante e atteso della stagione. Il ’Braglia’ si tinge di gialloblù e abbatte quota 11mila tagliandi (curva Montagnani sold out), mai il pubblico canarino aveva risposto in tale modo in questa stagione. Sinonimo di un affetto piuttosto evidente rispetto all’importanza del match e al valore che esso stesso nasconde al suo interno. Anzitutto, la rivalità sportiva che da anni accompagna i percorsi, seppur differenti, di Modena e Sassuolo, colpa della vicinanza geografica e di tanti intrecci fuori dal campo. 🔗sport.quotidiano.net

Derby Arezzo-Perugia: Sfida Equilibrata tra Rivalità Storica e Obiettivi Playoff - È la notte del derby. Una delle sfide più antiche, ricorrenti e anche sentite della storia del Cavallino sta per vivere un nuovo capitolo. Il primo ufficiale risale al 1931, anche se già negli anni precedenti le due formazioni avevano disputato varie amichevoli. L’ultimo è, invece, quello del novembre scorso al Curi in coppa Italia di serie C, una vittoria amaranto pochi giorni dopo la disfatta in campionato. 🔗sport.quotidiano.net

Rivalità storica, passione e scontri. Pistoiese-Prato, il derby è servito - Quella contro il Prato non può essere una partita come le altre per la Pistoiese. Il confronto coi lanieri è sempre stato contraddistinto da una rivalità storica, che nel corso degli anni ha dato vita a tante battaglie all’interno del rettangolo verde e, a distanza, tra le due tifoserie. Domenica, alle ore 14:30, le due compagini si sfideranno al Melani per un match che vale molto più dei semplici tre punti in classifica, che farebbero però comodissimo ad entrambe le squadre. 🔗sport.quotidiano.net

Approfondimenti da altre fonti

Derby Siena-Grosseto: Rivalità Storica e Risultati Memorabili; Siena-Grosseto: l’ultimo derby che mancava all’appello; Serie D – Il big match è la partita delle partite, Siena-Grosseto; Molto più di un derby: Poggibonsi Siena tra gol, conigli in campo e tafferugli in strada. 🔗Ne parlano su altre fonti