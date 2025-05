Derby Modena-Reggiana | Opportunità Cruciale per i Playoff e la Stagione

Proveremo a fare qualcosa di originale ed alternativo. Usciremo dai canonici schemi per i quali il Derby è una partita a sé, sfugge ad ogni pronostico, si prepara da sola. Retorica, niente di più. Frasi molto comode che aiutano a nascondere sotto al tappeto le pressioni che può avere (o non avere) una delle due formazioni. Dunque, senza giri di parole, il Derby di questo pomeriggio presenta al Modena la enorme possibilità di cambiare più o meno totalmente il volto della sua Stagione iniziata nel terrore di un calvario che pareva essere una condanna. Perché, giusto ricordarlo, dopo la trasferta di La Spezia ad inizio novembre la classifica offriva un tembile penultimo posto e l'esonero di Bisoli riassumeva una serie di scelte errate. Se oggi i canarini possono sognare un posto nei Playoff lo devono al normalizzatore Mandelli e alle risposte che i calciatori hanno saputo dare alle richieste di un tecnico per la prima volta di fronte a uomini e non a ragazzi.

