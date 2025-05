Derby decisivo in Serie A2 | Correggio e Scandiano si sfidano per la finale play-off

Serie A2 di hockey su pista, dove Bdl Minimotor Correggio e Centro Palmer Roller Scandiano si giocheranno l'accesso alla finale play-off contro la vincente di Breganze-Thiene. Correggio è infatti giunto secondo, Scandiano terzo e gli incroci portano al Derby, sabato al PalaRegnani alle 18, domenica 11 al PalaPietri sempre alle 18. Un pronostico lo abbiamo chiesto a Paolo Ragazzi, 82 anni il mese prossimo, già allenatore in A1 di tutte e quattro le formazioni reggiane: le due che si incontrano, più l'Amatori di Monducci e la Reggiana di Aguzzoli. Ragazzi ha allenato anche a Modena, Vercelli, Trissino, oltre che la nazionale italiana negli anni d'oro, con titoli internazionali. "Come finirà è davvero difficile dirlo – inizia Ragazzi – si tratta di due società a cui voglio un gran bene.

