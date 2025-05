Derby al Braglia | record stagionale di spettatori con oltre 13 500 presenti

Derby di oggi farà registrare il record stagionale di spettatori presenti al "Braglia".A ieri sera erano oltre 13.500 i tifosi muniti di un titolo (compresi abbonati) per essere presenti alla gara e saranno ben 2389 i reggiani nel settore ospiti.Un vero e proprio esodo per caricare i granata verso una salvezza che potrebbe passare anche da un'ipotetica impresa sotto la "Ghirlandina". Il dato odierno batterà i 13.340 spettatori presenti in Modena-Sassuolo; in totale sono stati venduti 7518 biglietti, che sommati ai 6078 abbonati modenesi fanno sì, appunto, che si infranga il muro dei 13.500 spettatori.Oggi le biglietterie dello stadio saranno aperte dalle 12.30 alle 15.30 esclusivamente per i settori locali (vendita per gli ospiti chiusa ieri sera), e nel mirino c'è la cifra tonda dei 14mila.

