Depoliticizzare il dibattito sul clima è possibile Lo studio del Tony Blair Institute

Pubblichiamo l'executive summary dello studio pubblicato dal Tony Blair Institute for Global Change. L'azione per il clima ha raggiunto un punto morto. L'ottimismo del passato dava per scontato che la crescita verde, la volontà politica e l'impegno pubblico avrebbero guidato la decarbonizzazione. Eppure oggi stiamo vivendo la più grande perdita di slancio climatico della storia recente, proprio mentre la crisi si aggrava. L'anno scorso è stato il più caldo mai registrato, che ha portato con sé devastanti incendi, uragani e inondazioni diffuse in tutto il mondo. L'aumento delle emissioni, le temperature da record e il peggioramento dell'impatto climatico richiedono un'azione urgente, ma lo slancio politico si sta affievolendo. Le politiche di azzeramento netto, un tempo considerate la via per la trasformazione economica, sono sempre più spesso considerate inaccessibili, inefficaci o politicamente tossiche.

