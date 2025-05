Democratici contro Elon Musk ma nel video-meme c’è una bestemmia

video con una bestemmia in italiano per sfottere Elon Musk. Il profilo TikTok del partito democratico, negli Stati Uniti, scivola su un meme e incappa in un video che si rivela un autogol. La breve clip dovrebbe prendere di mira il magnate, numero 1 del Dipartimento per l'efficienza governativa (Doge) e pilastro .L'articolo Democratici contro Elon Musk, ma nel video-meme c'è una bestemmia proviene da Webmagazine24.

«Sei ritardato», l’insulto di Elon Musk contro l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea. La replica di Mogensen su X - «Sei completamente ritardato». È l’insulto shock che Elon Musk ha rivolto su X contro l’astronauta danese dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), Andreas Enevold “Andy” Mogensen. Al centro dello scontro c’è la polemica sulla permanenza prolungata degli astronauti Butch Wilmore e Suni Williams sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss), che ha scatenato una dura reazione da parte di Musk. Lo scontro tra i due è iniziato giovedì 20 febbraio, quando Mogensen ha condiviso su X un’estratto di un’intervista a Fox News in cui Musk attaccava duramente l’amministrazione Biden, accusandola di non aver ... 🔗open.online

Elon Musk contro i dazi di Trump: su X rilancia il video della matita di Milton Friedman - Elon Musk ha pubblicato su X il celebre video nel quale Milton Friedman , il padre del monetarismo che vinse il Nobel per l’economia nel 1976 , spiega i benefici del libero mercato tenendo una matita in mano e raccontandone il processo produttivo . La condivisione del filmato, estratto da un programma televisivo del 1980 , appare come una polemica nei confronti dei dazi annunciati dal presidente... 🔗feedpress.me

"Musk? Noooo. Porco...". I Democratici Usa attaccano il tycoon con una bestemmia in italiano - Non è chiaro se si tratti di un errore di montaggio o di uno scherzo finito online per sbaglio. Probabilmente i Dem sono "vittime" di ... 🔗huffingtonpost.it

Un video con una bestemmia in italiano scatena polemiche sul profilo tiktok dei democrats contro elon musk - Il profilo TikTok del partito democratico americano pubblica un video satirico su Elon Musk con una bestemmia in italiano, scatenando polemiche e mettendo in evidenza rischi nella comunicazione politi ... 🔗gaeta.it