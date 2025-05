Delitto di Garlasco Svelato il supertestimone È un ex vigile del fuoco

vigile del fuoco a Garlasco prima di andare in pensione, e conosce la madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari. È questa la nuova figura che spunta nelle indagini sul Delitto di Chiara Poggi. Un'identità svelata ieri sera da Chi l'ha visto, dopo che i carabinieri lunedì scorso hanno fatto quel nome alla madre dell'unico (almeno per ora) nuovo indagato per il Delitto della 26enne uccisa nella sua abitazione a Garlasco il 13 agosto 2007. "Non capisco cosa c'entri", ha reagito la donna davanti ai militari, in caserma dove era stata convocata come persona informata sui fatti, prima di accusare un malore. E a distanza di giorni, sostiene l'avvocato Angela Taccia che difende il figlio, "è provata e continua ad avere crisi di panico". Antonio, il cui cognome resta al momento ignoto, avrebbe conosciuto la madre di Sempio a un corso per la sicurezza nella casa di riposo dove la donna lavorava: sarebbero però almeno 25 anni che fra i due non ci sono contatti, se si escludono gli auguri di Natale via sms.

