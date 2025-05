Delitto di Garlasco nell' inchiesta spunta un terzo nome

nella nuova inchiesta sul Delitto di Chiara Poggi, uccisa da Alberto Stasi, ritenuto colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio, spunta un terzo nome, quello di Antonio. Già prima che Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, finito nel registro degli indagati per l'omicidio di Garlasco, si presentasse alla caserma di via Moscova per essere sentita, l'avvocato Lovati, difensore del figlio, aveva anticipato che la signora si sarebbe avvalsa della facoltà di astenersi dal rispondere. Le sarebbe stato chiesto, invece, comunque, ciò che aveva fatto la mattina in cui chiara è stata uccisa. In particolare, chi sia Antonio e se quel giorno, in cui lei aveva più volte dichiarato di essere andata a fare la spesa, lo avesse incontrato. La madre di Sempio a quel punto si sarebbe sentita poco bene. 🔗 Tgcom24.mediaset.it - Delitto di Garlasco, nell'inchiesta spunta un terzo nome a nuovasuldi Chiara Poggi, uccisa da Alberto Stasi, ritenuto colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio,un, quello di Antonio. Già prima che Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, finito nel registro degli indagati per l'omicidio di, si presentasse alla caserma di via Moscova per essere sentita, l'avvocato Lovati, difensore del figlio, aveva anticipato che la signora si sarebbe avvalsa della facoltà di astenersi dal rispondere. Le sarebbe stato chiesto, invece, comunque, ciò che aveva fatto la mattina in cui chiara è stata uccisa. In particolare, chi sia Antonio e se quel giorno, in cui lei aveva più volte dichiarato di essere andata a fare la spesa, lo avesse incontrato. La madre di Sempio a quel punto si sarebbe sentita poco bene. 🔗 Tgcom24.mediaset.it

