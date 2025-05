Delitto di Alice nuova perizia Spunta un altro mozzicone nell’auto Analisi per cercare tracce di Dna

mozzicone di sigaretta sul quale potrebbero esserci ulteriori tracce di Dna e che nei prossimi giorni sarà per questo analizzato. Sono ben lontani dall’essere terminati i numerosi accertamenti tecnici nell’ambito del delicato processo per il Delitto di Alice Neri, giovane mamma di Ravarino ammazzata nelle campagne di Concordia a novembre del 2022. Infatti ieri la presidente della Corte d’Assise, dottoressa Ester Russo ha disposto l’accertamento su un mozzicone di sigaretta diverso da quello ‘analizzato’ due anni fa e trovato sulla scena del crimine, in cui era stato isolato il Dna dell’imputato così come quello della vittima. Parliamo infatti di un ‘nuovo’ mozzicone, in parte combusto, rinvenuto durante il recente sopralluogo nell’auto della vittima; accertamento a cui hanno preso parte i consulenti del tribunale e quelli delle parti. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Delitto di Alice, nuova perizia. Spunta un altro mozzicone nell’auto. Analisi per cercare tracce di Dna Undi sigaretta sul quale potrebbero esserci ulterioridi Dna e che nei prossimi giorni sarà per questo analizzato. Sono ben lontani dall’essere terminati i numerosi accertamenti tecnici nell’ambito del delicato processo per ildiNeri, giovane mamma di Ravarino ammazzata nelle campagne di Concordia a novembre del 2022. Infatti ieri la presidente della Corte d’Assise, dottoressa Ester Russo ha disposto l’accertamento su undi sigaretta diverso da quello ‘analizzato’ due anni fa e trovato sulla scena del crimine, in cui era stato isolato il Dna dell’imputato così come quello della vittima. Parliamo infatti di un ‘nuovo’, in parte combusto, rinvenuto durante il recente sopralluogodella vittima; accertamento a cui hanno preso parte i consulenti del tribunale e quelli delle parti. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

