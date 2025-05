Decreto 45 2025 | fondi per il personale ATA e selezione per ispettori scolastici

Decreto-legge 452025, mirano a riconoscere il lavoro intenso e crescente del personale scolastico non docente e a valorizzare l’esperienza dei dirigenti tecnici a tempo determinato. Il Parlamento si prepara così a rafforzare sia il settore amministrativo che quello ispettivo della scuola pubblica italiana, intervenendo su . Decreto 452025: fondi per il personale ATA e selezione per ispettori scolastici Scuolalink. 🔗 Due emendamenti della maggioranza, presentati in sede di conversione del-legge 45, mirano a riconoscere il lavoro intenso e crescente delscolastico non docente e a valorizzare l’esperienza dei dirigenti tecnici a tempo determinato. Il Parlamento si prepara così a rafforzare sia il settore amministrativo che quello ispettivo della scuola pubblica italiana, intervenendo su .45per ilATA eperScuolalink. 🔗 Scuolalink.it

Cosa riportano altre fonti

Decreto Sicurezza 2025, nuovi reati e tutele per gli agenti: cosa prevede - Il Consiglio dei ministri è pronto a discutere e approvare il nuovo Decreto Sicurezza per il 2025. Il pacchetto di leggi avrebbe dovuto prendere la forma di un disegno di legge, ma l’esecutivo ha preferito agire direttamente a causa di alcune tensioni interne che avrebbero potuto creare problemi in Parlamento. Il decreto è però nettamente depotenziato rispetto alle intenzioni iniziali, anche se la Lega, suo principale sostenitore all’interno della maggioranza di governo, ha dato la propria approvazione al nuovo testo. 🔗quifinanza.it

Fondi del Decreto Caivano, critiche per l’esclusione di Librino - "Incomprensibile la scelta del sindaco Trantino di escludere il quartiere di Librino dai fondi del Decreto Caivano. Una decisione che solleva interrogativi sul processo decisionale dell’amministrazione comunale. Il Sindaco ha dichiarato di aver privilegiato San Cristoforo perché, su Librino, 'non... 🔗cataniatoday.it

LIVE MotoGP, GP Qatar 2025 in DIRETTA: Bagnaia pronto alla sfida con Marquez. Si parte alle 14.45 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 13.30 E ALLE 17.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima sessione di prove libere e soprattutto delle pre-qualifiche del Gran Premio del Qatar 2025, valevole come quarto appuntamento della stagione per il Mondiale MotoGP. Fari puntati sul circuito di Lusail per una tappa che si preannuncia molto significativa nella corsa al titolo. 🔗oasport.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Min. Lavoro - Decreto n. 45/2025 : Cassa integrazione per i lavoratori del settore dei call center; Scuola e PNRR: Le novità del Decreto-Legge n. 45/2025 per l’anno scolastico 2025/2026; Decreto Scuola, idonei nelle graduatorie fino al 30% dei posti, stop 4 anni in 1 alle paritarie, formazione docenti contro le droghe. Fondi per asili nido. TESTO in Gazzetta Ufficiale; Decreto legge n. 45. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lavoro, da dove arrivano i fondi per la sicurezza e per cosa verranno utilizzati - La scelta del governo per prevenire le morti sul lavoro: oltre un miliardo di euro dai fondi Inail. L’8 maggio tavolo a Palazzo Chigi con sindacati e datori di lavoro ... 🔗corriere.it

Acconti IRPEF 2025, in Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo - Pubblicato il DL 55/2025: corrette le regole sugli acconti IRPEF 2025. In vigore dal 24 aprile per evitare aggravi fiscali a lavoratori e pensionati. 🔗edotto.com

Decreto-legge PA, aumento fondo per welfare personale scolastico e sicurezza scuole - è stato istituito un fondo specifico destinato agli interventi di manutenzione indifferibili e urgenti non finanziabili attraverso le risorse ordinato o i fondi del PNRR, con una dotazione ... 🔗tg24.sky.it