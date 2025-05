Declino del calcio ponsacchino | sfide e prospettive per le squadre locali

Il calcio ponsacchino sta accusando un vistoso Declino. Quattro le squadre che giocano nel comune: Mobilieri Ponsacco,Fc Ponsacco 1920, Atletico le Melorie (frazione di Ponsacco) e Talea Ponsacco calcio. Ad eccezione della Talea squadra di tutti-ponsacchini che milita negli amatori Uisp, e che dopo appena due anni ha raggiunto la Prima categoria le altre formazioni sono in decadenza calcistica. Vistoso passo indietro dei Mobilieri ripartiti dalla serie D nella stagione 202122, e subito impegnati nel salvataggio ai play out, e con il triste seguito di due retrocessioni consecutive che confinano la squadra nel campionato di Promozione. Il presidente rossoblù Valerio Sisti si è espresso sul sito della società e chiede: "calma e razionalità" ed ammette di aver sbagliato e aggiunge "so che a Ponsacco non ho ancora trovato la strada giusta".

