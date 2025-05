Deadly Love la pellicola del Fermi conquista la web tv del capitano Ultimo

Deadly Love", realizzato dagli studenti del Liceo Scientifico "Enrico Fermi" di Aversa, ha ottenuto un importante riconoscimento nazionale con la pubblicazione sulla piattaforma streaming Ultimo TV, fondata da Sergio De Caprio (il famoso capitano Ultimo) insieme al regista.

