De Pascale l’obiettivo va in porto Ravenna capitale italiana del mare

Ravenna, 1 maggio 2025 – Allora presidente Michele De Pascale, fumata bianca per il nuovo presidente dell’Autorità Portuale di Ravenna?“Proprio così, sarà Francesco Benevolo. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, mi ha trasmesso la proposta di questo nome e io ho dato l’ok”. Scelta semplice o tribolata?“C’è stato un dialogo serio con il Governo, ho spinto per una figura tecnica e competente e di cui anche Salvini avesse fiducia e che lui potesse sostenere fin da subito. Anche perché la forza principale del porto di Ravenna è aver sempre proposto progetti sostenuti trasversalmente dai vari governi che si sono succeduti, di qualsiasi colore essi fossero”. Qual era il suo obiettivo? “Era quello, d’intesa con il Comune di Ravenna, di rafforzare il porto e di metterlo in sinergia con il resto dell’Emilia-Romagna. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - De Pascale, l’obiettivo va in porto. “Ravenna capitale italiana del mare” , 1 maggio 2025 – Allora presidente Michele De, fumata bianca per il nuovo presidente dell’Autorità Portuale di?“Proprio così, sarà Francesco Benevolo. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, mi ha trasmesso la proposta di questo nome e io ho dato l’ok”. Scelta semplice o tribolata?“C’è stato un dialogo serio con il Governo, ho spinto per una figura tecnica e competente e di cui anche Salvini avesse fiducia e che lui potesse sostenere fin da subito. Anche perché la forza principale deldiè aver sempre proposto progetti sostenuti trasversalmente dai vari governi che si sono succeduti, di qualsiasi colore essi fossero”. Qual era il suo obiettivo? “Era quello, d’intesa con il Comune di, di rafforzare ile di metterlo in sinergia con il resto dell’Emilia-Romagna. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

De Pascale vuole una legge regionale sul sistema aeroportuale, obiettivo 20 milioni di passeggeri - Un sistema aeroportuale forte, competitivo e integrato, con l’obiettivo di definire una strategia, nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità del Green deal, per raggiungere complessivamente nel medio lungo periodo 20 milioni di passeggeri in Emilia-Romagna. Per centrarlo, parte un confronto... 🔗riminitoday.it

Club Brugge Aston Villa 1-3, l’obiettivo Juve De Cuyper non basta: l’andata degli ottavi va a Emery - di Redazione JuventusNews24Club Brugge Aston Villa 1-3, il resoconto del primo ottavo d’andata di Champions League: ecco come è andato il match Vince l’Aston Villa che ipoteca il passaggio degli ottavi di finale già in Belgio: dopo un primo tempo in cui meritava il Club Brugge, che aveva trovato la rete del pareggio con l’obiettivo del calciomercato Juve De Cuyper, negli ultimi 10 minuti della partita gli inglesi hanno trovato il vantaggio e poi il raddoppio con la rete di Asensio. 🔗juventusnews24.com

De Pascale in visita a Lizzano in Belvedere: l’obiettivo è rilanciare il turismo bianco - Il governatore dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale ha tenuto una conferenza stampa a Lizzano in Belvedere, Appennino bolognese, nel complesso sciistico del Corno alle Scale. L’obiettivo del vertice a cui hanno partecipato la sindaca del Comune montano Barbara Franchi, l'assessore al bilancio... 🔗bolognatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

De Pascale, l’obiettivo va in porto. “Ravenna capitale italiana del mare”; Il presidente de Pascale e l’assessore Fabi incontrano i presidenti e vicepresidenti delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie; De Pascale in visita a Lizzano in Belvedere: l’obiettivo è rilanciare il turismo bianco; Sanità pubblica e territorio, de Pascale presenta i suoi obiettivi: Patto con chi vive e sogna questa regione. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

De Pascale, l’obiettivo va in porto. “Ravenna capitale italiana del mare” - Ravenna, 1 maggio 2025 – Allora presidente Michele De Pascale, fumata bianca per il nuovo presidente ... di qualsiasi colore essi fossero”. Qual era il suo obiettivo? “Era quello, d’intesa con il ... 🔗ilrestodelcarlino.it

De Pascale su Radio Cusano Campus: “Rivedere il Green Deal senza perdere la missione europea” - Michele De Pascale, presidente dell'Emilia Romagna, a Radio Cusano Campus: "L'Italia è lo 0,6% delle emissioni ma molto più della soluzione. Servono tutele ambientali senza distruggere l'industria" ... 🔗lifestyleblog.it

De Pascale, il Papa guida forte sui grandi temi dell'umanità - "Una figura che ha saputo parlare al mondo intero, non solo alla comunità cattolica, con parole e gesti di disarmante semplicità e immenso significato". È il ricordo di Papa Francesco del presidente d ... 🔗ansa.it