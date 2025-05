De Napoli | Scudetto? 70% Napoli 30% Inter Conte ha fatto un capolavoro

Napoli: “Scudetto? 70% Napoli, 30% Inter. Conte ha fatto un capolavoro”">Non è finita finché non è finita. Ma stavolta, a sentire Nando De Napoli, l’inerzia è cambiata davvero. Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, Intervistato da Antonio Giordano, l’ex centrocampista del Napoli si sbilancia: «70% per il Napoli, 30% per l’Inter. I pronostici si sono capovolti. Conte è stato bravissimo: li ha tenuti vivi, li ha portati in vetta. E non si farà sfilare il trono».Il ricordo dell’88 e la rivincita del ’90De Napoli non dimentica: «La stagione 1987-88 brucia ancora. Eravamo primi, mancavano cinque giornate, e poi crollammo. Ma nel ’90 ci siamo presi la rivincita con la fatal Verona per il Milan e la vittoria nostra a Bologna. Almeno quella cicatrice si è chiusa».E stavolta? «Siamo agli sgoccioli, il calendario può sembrare agevole ma non è semplice. 🔗 Napolipiu.com - De Napoli: “Scudetto? 70% Napoli, 30% Inter. Conte ha fatto un capolavoro” De: “? 70%, 30%haun”">Non è finita finché non è finita. Ma stavolta, a sentire Nando De, l’inerzia è cambiata davvero. Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport,vistato da Antonio Giordano, l’ex centrocampista delsi sbilancia: «70% per il, 30% per l’. I pronostici si sono capovolti.è stato bravissimo: li ha tenuti vivi, li ha portati in vetta. E non si farà sfilare il trono».Il ricordo dell’88 e la rivincita del ’90Denon dimentica: «La stagione 1987-88 brucia ancora. Eravamo primi, mancavano cinque giornate, e poi crollammo. Ma nel ’90 ci siamo presi la rivincita con la fatal Verona per il Milan e la vittoria nostra a Bologna. Almeno quella cicatrice si è chiusa».E stavolta? «Siamo agli sgoccioli, il calendario può sembrare agevole ma non è semplice. 🔗 Napolipiu.com

Cosa riportano altre fonti

Approfondimenti da altre fonti

