De Luca al Comicon | Qui giovani allegri c’è scambio di valori

Tempo di lettura: 2 minuti"Migliaia di ragazzi e di ragazzi che vivono una dimensione di incontro, di socialità, di allegria, di vita, di senso del futuro. È un evento bellissimo che la Regione sostiene da anni". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca che oggi è stato all'apertura dell'edizione 2025 del Comicon.Il presidente della Regione ha fatto una lunga passeggiata nei viali e negli stand del Comicon, fermato da molti ragazzi vestiti da cosplay che hanno scattato foto."Questo è uno dei pochi luoghi – ha detto De Luca su Comicon – nei quali posso davvero incontrare i giovani che vivono giorni allegri. Noi della Regione abbiamo lo stand più bello e più significativo al Comicon di quest'anno, perché va dedicato alle nostre donne, alle nostre sorelle, alle nostre figlie, alle nostre ragazze.

De Luca: “Al Comicon portiamo il cartone animato della politica” - Tempo di lettura: 3 minuti“Quest’anno abbiamo al Comicon lo stand della Regione Campania. Abbiamo cercato di adeguarci al nuovo spirito del tempo per quanto riguarda la politica e riteniamo di essere parte integrante del Comicon, quindi cercheremo di esporre nello stand della Regione un esemplare nuovo. Il cartone inanimato”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca nel suo intervento alla presentazione di Comicon 2025 in programma dall’1 al 4 maggio alla Mostra d’Oltremare di Napoli con la 25/a edizione. 🔗anteprima24.it

Sarno, De Luca inaugura il Centro di Salute Mentale: "Dopo Covid esplosione problemi psicolgici tra giovani" - A Sarno è stata inaugurata oggi la nuova sede del centro di salute mentale che sarà diretto da Alfredo Bisogno. E' realizzata in un'area confiscata alla camorra. Le parole del governatore "Offriamo - ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca - un servizio importante... 🔗salernotoday.it

“I Giovani del sud e il Mare Nostrum”: dibattito ad Amalfi con il Governatore De Luca e il Vice Ministro agli Esteri Cirielli - Interessante evento ad Amalfi il 29 marzo: il Vice Ministro agli Esteri Edmondo Cirielli ed il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca parteciperanno all’iniziativa “I Giovani del sud e il Mare Nostrum” promossa dalla Luiss. Quale modello di sviluppo consentirà al Mare Nostrum di... 🔗salernotoday.it

