De Jong | Inter di livello top Barcellona deve migliorare un aspetto

Jong analizza la prestazione del suo Barcellona nella gara casalinga terminata 3-3 contro l'Inter. Il centrocampista mette nel mirino il ritorno a San Siro.LA PARTITA – Frenkie de Jong: «È stata una partita in cui sono successe tante, ci sono stati tanti gol. Credo che per il pubblico neutrale sia stata una partita molto divertente. Alla fine ci teniamo questo pareggio e dobbiamo andare a vincere in Italia. Dobbiamo fare meglio, sappiamo che l'Inter ha molta statura e molti più centimetri di noi. Sono molto forti nei duelli aerei. Lo sapevamo, però loro sono stati bravi mentre noi dobbiamo migliorare in questo aspetto».De Jong dopo Barcellona-Inter (3-3)MODO DI GIOCARE – Frenkie de Jong: «Noi giochiamo sempre così, ci sono alcuni rischi però ci porta anche a creare molte occasioni e a segnare gol.

