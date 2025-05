De Benedetti punta al calcio ma on line e verticale | è suo l’806% di Cronache di spogliatoio

Benedetti contro Gedi, nel derby editoria a vincere è il primo. Nei giorni scorsi ItaliaOggi ha raccontato come la piattaforma web Cronache di spogliatoio, 66 milioni di interazioni mensili, 10 miliardi di views all'anno, sia nelle mani del fondo di venture capital lussemburghese Planven entrepreneur ventures coinvest II scsp, con l'80,6% delle azioni, e di Gedi digital srl (ex Gruppo Espresso) al 13,5%. I due soci fondatori, Stefano Bagnasco e Giulio Incagli, sono scesi al 2% ciascuno, rimanendo comunque amministratori delegati della società. ItaliaOggi svela chi c'è dietro il fondo lussemburghese: Giovanni Canetta Roeder, uomo di fiducia di Carlo De Benedetti. Quanto vale Cronache di spogliatoioI primi a credere in Cronache di spogliatoio, racconta ItaliaOggi, sono stati gli uomini di Gedi, che nel 2023 hanno rilevato il 10% per 500 mila euro (valorizzando la società con cinque milioni di euro), e poi sono saliti fino al 13,5%.

