DAZN scarica la Ligue 1 | crisi finanziaria e futuro incerto per il calcio francese

calcio francese: a soli nove mesi dalla firma di un accordo quinquennale, DAZN lascia la Ligue 1 🔗 Pianetamilan.it - DAZN scarica la Ligue 1: crisi finanziaria e futuro incerto per il calcio francese Un terremoto si abbatte sul: a soli nove mesi dalla firma di un accordo quinquennale,lascia la1 🔗 Pianetamilan.it

La doppia crisi in Francia tra Dazn e Ligue 1 e il rischio di effetto domino - Non ti pago, ma a metà. La Ligue 1 francese scivola oltre il confine della farsa e il motivo è sempre quello: i diritti televisivi. Che da ormai quattro anni sono il centro di una crisi che si avvita su se stessa. Ogni volta si pensa di avere toccato il punto più basso. Ma al passaggio successivo ci si accorge che il peggio doveva ancora venire. La nuova puntata del dramma collettivo è stata messa in scena nella giornata del 12 febbraio, quando è stata convocata una riunione d’urgenza del consiglio d’amministrazione della Ligue de Football Professionnel (Lfp). 🔗lettera43.it

Dazn ottiene la rescissione del contratto con la Ligue 1 in cambio di un risarcimento di 100 milioni (L’Equipe) - L’Equipe rende noto che Dazn dalla prossima stagione non sarà più l’emittente tv del calcio francese. La nota piattaforma e la lega hanno trovato un accordo per cui dietro un risarcimento di 100 milioni di euro, Dazn dalla prossima stagione non trasmetterà più le partite di Ligue 1. “Dopo essersi distanziato per la prima volta nella sua storia dalla Ligue 1 in questa stagione, Canal+, l’emittente storica del campionato francese, sembra pronta a tornare in gioco in un modo o nell’altro. 🔗ilnapolista.it

Dazn non vuole pagare 140 milioni ai club di Ligue 1 (Rmc Sport) - Mentre i club di Ligue 1 devono ancora ricevere 140 milioni di euro per i diritti tv nazionali, da consegnare in due rate entro la fine della stagione, Dazn sta minacciando di non pagare l’intero importo entro il 30 aprile e sarebbe persino pronto a non trasmettere più il calcio francese dopo la fine di questa stagione. Dazn sta minacciando di non trasmettere più la Ligue 1 Secondo quanto riportato da Rmc Sport: Durante il primo colloquio (28 febbraio) tra la Federcalcio francese e la piattaforma tramite un mediatore, questo avrebbe riferito alla Ligue 1 che le argomentazioni portate da Dazn ... 🔗ilnapolista.it

Ligue 1, DAZN valuta di pagare 100 milioni e svincolarsi a fine stagione - La piattaforma di sport in streaming potrebbe rientrare come partner, qualora la LFP decidesse di procedere con un canale di Lega per la prossima stagione. 🔗calcioefinanza.it

DAZN e Ligue 1 verso la rottura, ma è scontro sulla risoluzione del contratto - La controversia in corso sui diritti televisivi della Ligue 1 si è conclusa ufficialmente ieri pomeriggio in un nulla di fatto. Lo scontro tra il massimo campionato di calcio francese e la piattaforma ... 🔗calcioefinanza.it

