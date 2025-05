Dazn ottiene la rescissione del contratto con la Ligue 1 in cambio di un risarcimento di 100 milioni L’Equipe

L'Equipe rende noto che Dazn dalla prossima stagione non sarà più l'emittente tv del calcio francese. La nota piattaforma e la lega hanno trovato un accordo per cui dietro un risarcimento di 100 milioni di euro, Dazn dalla prossima stagione non trasmetterà più le partite di Ligue 1."Dopo essersi distanziato per la prima volta nella sua storia dalla Ligue 1 in questa stagione, Canal+, l'emittente storica del campionato francese, sembra pronta a tornare in gioco in un modo o nell'altro. A tal fine, il canale criptato seguirà con attenzione le dichiarazioni del consiglio di amministrazione della Professional Football League (LFP), che si riunirà questo venerdì per discutere del futuro della trasmissione della Ligue 1. Oltre alla rescissione del contratto con la sua emittente principale Dazn alla fine di questa stagione, in cambio di un risarcimento di 100 milioni di euro da parte della piattaforma, è soprattutto il futuro e il progetto di un canale 100% Ligue1 a interessare Canal+".

