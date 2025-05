Dazi Trump Kamala Harris | Più grande crisi economica provocata dall' uomo nella storia

Kamala Harris torna a parlare dopo la sconfitta che ha visto l'elezione di Trump. La dem ha tenuto il discorso programmatico al gala del 20° anniversario di Emerge America, un'organizzazione che aiuta le donne democratiche a candidarsi alle elezioni. "Invece di un'amministrazione che lavora per promuovere gli ideali più alti dell'America, stiamo assistendo al totale abbandono di quegli ideali. L'amministrazione Trump e i suoi alleati contano sull'idea che la paura può essere contagiosa. Contano sull'idea che se riescono a spaventare alcune persone, ciò avrà un effetto agghiacciante su altre. La guerra commerciale di Trump è la più grande crisi economica provocata dall'uomo nella storia presidenziale moderna, i suoi Dazi sono sconsiderati", ha affermato la Harris.

Trump licenzia il marito di Kamala Harris dal museo dell'Olocausto: "Sceglieremo sostenitori di Israele" - Donald Trump ha licenziato diversi membri dell'US Holocaust Memorial Council, il museo dedicato alla memoria dell'Olocausto, tra cui Doug Emhoff, il marito della sua avversaria alle elezioni presidenziali, Kamala Harris. Oltre a lui, l'amministrazione statunitense ha rimosso diversi altri membri...

Kamala Harris torna in campo? La tentazione California dopo la batosta di Trump: «Deciderò presto» - Fallita la corsa alla Casa Bianca, Kamala Harris potrebbe tentare l'assalto alla California. Ancora niente di ufficiale e nemmeno di ufficioso, ma la tentazione di tornare a correre, questa volta per guadagnarsi la poltrona di governatrice, pare si sita facendo sempre più forte. Lo riporta la testata Usa Politico, secondo cui la decisione dell'ex vice di Joe Biden dovrebbe arrivare entro la fine dell'estate 2025.

Usa, Trump licenzia marito di Kamala Harris dal consiglio direttivo del museo dell'olocausto, Doug Emhoff: "Decisione politica, offesa alla Memoria" - La mossa dell'amministrazione Trump si inserisce in un più ampio processo di rimozione e sostituzione di figure chiave nominate dal predecessore democratico Joe Biden L' amministrazione Trump ha sollevato dal suo incarico Doug Emhoff, marito della ex vicepresidente Kamala Harris, dal consigli

