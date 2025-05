Davide Rusconi la vita stravolta a 20 anni dopo la caduta da un ponteggio | C’è ancora tanto da fare in nome della sicurezza

Davide l'altro giorno ha compiuto 40 anni. Da quasi 19 è in sedia a rotelle, dopo essere caduto da un ponteggio in un cantiere edile. Per Davide Rusconi, che abita a Casargo, la Festa dei lavoratori che dal 1887 si celebra in tutto il mondo è quindi quanto mai attuale. Cosa è successo? "Era il 3 luglio 2006. Ero un apprendista. Stavamo smontando un ponteggio. Non avevo elmetto, imbracatura, non ero mai stato addestrato, mi avevano dato solo le scarpe antifortunistiche. Mancavano le protezione laterali. Ho perso l'equilibrio, mi sono aggrappato ad una ringhiera che però era fissata male e mi è rimasta in mano. Sono caduto all'indietro da un'altezza di tre metri. Sono caduto di schiena e mi è precipitata addosso pure la ringhiera". Quando ha realizzato la gravita della situazione? "Subito.

