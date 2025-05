David Juve arrivano novità sull’Inter | decisione a sorpresa di Marotta! La mossa per l’attaccante in scadenza di contratto Cosa succede

David Juve, decisione a sorpresa di Marotta! Cosa succede per l’attaccante del Lille in scadenza di contrattoCome riferito da TMW, il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha chiuso a nuovi parametri zero dagli ingaggi elevati e quindi indirettamente chiuso le porte a Jonathan David. l’attaccante canadese, in scadenza di contratto col Lille, è accostato al calciomercato Juve.Marotta sembra aver scartato la pista David, nonostante contatti tra le parti anche abbastanza recenti, soprattutto a causa dei costi piuttosto elevati. La Juve, invece, rimane alla finestra. .com 🔗 Juventusnews24.com - David Juve, arrivano novità sull’Inter: decisione a sorpresa di Marotta! La mossa per l’attaccante in scadenza di contratto. Cosa succede diperdel Lille indiCome riferito da TMW, il presidente dell’Inter Beppeha chiuso a nuovi parametri zero dagli ingaggi elevati e quindi indirettamente chiuso le porte a Jonathancanadese, indicol Lille, è accostato al calciomercatosembra aver scartato la pista, nonostante contatti tra le parti anche abbastanza recenti, soprattutto a causa dei costi piuttosto elevati. La, invece, rimane alla finestra. .com 🔗 Juventusnews24.com

Cosa riportano altre fonti

Conte Juve, arrivano conferme sul piano di De Laurentiis: la storia col Napoli è già finita? Importanti novità - di Redazione JuventusNews24Conte Juve, arrivano conferme sul piano di De Laurentiis: tutti i dettagli sul possibile futuro dell’allenatore Le parole di Antonio Conte hanno scatenato già molte reazioni in casa Napoli ma non solo. L’allenatore accostato anche alla Juve potrebbe lasciare i partenopei dopo solo una stagione e secondo SportMediaset, De Laurentiis starebbe già pensando al prossimo allenatore in caso di separazione. 🔗juventusnews24.com

Tudor Juve, arrivano importanti aggiornamenti: novità sul possibile ritorno del tecnico croato. Cosa filtra - di Redazione JuventusNews24Tudor Juve, arrivano importanti aggiornamenti: cosa filtra sul tecnico. Smentite sul suo possibile ritorno a Torino Nuovo allenatore alla Juve? Alfredo Pedullà, su Sportitalia.com, ha fornito un importante aggiornamento sulla situazione in casa Juventus. Smentite seccamente le voci riguardanti l’ex Igor Tudor: per il momento si va avanti con Thiago Motta. PEDULLA’ – «A proposito di Tudor, tanto per chiarire: la notizia circolata nella notte tra domenica e lunedì legata a un coinvolgimento immediato del croato era fake, molto fake, terribilmente priva del ... 🔗juventusnews24.com

David Juve, bianconeri pronti a tornare alla carica! Verrà fatto un tentativo, ma si può già escludere uno scenario: le novità - di Redazione JuventusNews24David Juve, bianconeri pronti a tornare alla carica! Verrà fatto un tentativo per l’attaccante del Lille, ma si può già escludere uno scenario: le novità C’è anche il mercato Juve sulle tracce di Jonathan David, attaccante che nel corso di queste stagioni si è messo in mostra con la maglia del Lille, club con cui va in scadenza a giugno e con cui ha già fatto sapere che non rinnoverà. 🔗juventusnews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

David Juve, decisione a sorpresa di Marotta! Cosa succede; Ultimissime Juve live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale; David, Castro e Nico Paz: Marotta gelato! C’è un incedibile per l’Inter | CM.IT; David Juventus, derby con l'Inter per il canadese: le ultime. 🔗Cosa riportano altre fonti