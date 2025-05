Darmian Inter il difensore tocca le 200 presenze in nerazzurro! Il messaggio del club – FOTO

Darmian Inter, il difensore tocca le 200 presenze in nerazzurro! Il messaggio del club per il difensore Entrato nel finale della sfida tra Barcellona ed Inter, Matteo Darmian ha toccato quota 250 presenze con la maglia nerazzurra. Ecco l’omaggio del club:2??0??0?? presenze in ?? per Matteo Darmian ?#ForzaInter pic.twitter.comncBhlNEKMG— Inter ?? (@Inter) May 1, 2025 Entrando in campo all’81’ di Barcellona-Inter, gara d’andata della semifinale di Champions League 202425 chiusa 3-3 con i gol nerazzurri di Thuram e Dumfries -autore di una doppietta-, Matteo Darmian ha collezionato la sua 200ª presenza con la maglia nerazzurra. Un traguardo importante, che racchiude cinque anni di grande lavoro e professionalità, qualità dimostrate costantemente in campo da Darmian.Affidabilità, spirito di sacrificio e anche qualche gol pesante: tutto questo ha caratterizzato finora il percorso nerazzurro di Matteo Darmian. 🔗 Internews24.com - Darmian Inter, il difensore tocca le 200 presenze in nerazzurro! Il messaggio del club – FOTO , ille 200in! Ildelper ilEntrato nel finale della sfida tra Barcellona ed, Matteohato quota 250con la maglia nerazzurra. Ecco l’omaggio del:2??0??0??in ?? per Matteo?#Forzapic.twitter.comncBhlNEKMG—?? (@) May 1, 2025 Entrando in campo all’81’ di Barcellona-, gara d’andata della semifinale di Champions League 202425 chiusa 3-3 con i gol nerazzurri di Thuram e Dumfries -autore di una doppietta-, Matteoha collezionato la sua 200ª presenza con la maglia nerazzurra. Un traguardo importante, che racchiude cinque anni di grande lavoro e professionalità, qualità dimostrate costantemente in campo da.Affidabilità, spirito di sacrificio e anche qualche gol pesante: tutto questo ha caratterizzato finora il percorsodi Matteo. 🔗 Internews24.com

Inter Lazio, si ferma Darmian! Il difensore chiede il cambio. Dentro Dumfries - di RedazioneInter Lazio, si ferma Darmian! Il difensore chiede il cambio. Dentro Dumfries, pronto a sostituire il difensore italiano A San Siro è in corso il match tra Inter e Lazio, valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Il risultato è ancora fermo sullo 0-0, con i biancocelesti che stanno mostrando un buon gioco e appaiono più in palla rispetto agli avversari nei primi venti minuti. I nerazzurri faticano a trovare ritmo, ma soprattutto devono reagire al primo intoppo della sfida, ovvero un infortunio per Matteo Darmian, che per un problema fisico si è seduto ed ha chiesto il ... 🔗internews24.com

Darmian in Inter-Bayern Monaco diventa difensore aggiunto - Inter-Bayern Monaco è stata una partita fatta di attenzione e solidità, e in questo contesto non poteva mancare il contributo di Matteo Darmian. PROVA SOLIDA – La prestazione di Darmian in Inter-Bayern Monaco non è stata banale. L’esterno ha sfoderato la tenuta dei giorni migliori per aiutare la squadra a erigere il fortino contro i prevedibili attacchi dei bavaresi, che dovevano recuperare dopo la sconfitta dell’andata. 🔗inter-news.it

Bayern Monaco Inter, problemi in difesa per Kompany! Un difensore salta i quarti di Champions? Gli aggiornamenti - di RedazioneBayern Monaco Inter, problemi in difesa per Kompany! Un difensore salta la doppia sfida? Gli aggiornamenti Il Bayern Monaco dovrà fare a meno di un elemento chiave in vista della sfida di Champions League contro l’Inter. Anche se mancano ancora diverse settimane all’incontro, sembra improbabile che Kim possa essere disponibile. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che analizza nel dettaglio l’infortunio del difensore, emerso nel pomeriggio di ieri. 🔗internews24.com

