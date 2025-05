Danza nel Golfo C’è il Gran Prix Città di Follonica

Follonica Arriva il 5° Grand Prix Città di Follonica, con la Danza protagonista da oggi a domenica prossima, al PalaGolfo. "Torna l’attesissimo appuntamento con il Grand Prix Città di Follonica, giunto alla sua quinta edizione. Il PalaGolfo di Follonica (via Raffaello Sanzio) ospiterà una spettacolare competizione di Danza sportiva patrocinata dal Comune di Follonica, in collaborazione con il Cibs (Comitato Italiano Ballo Sportivo) e l’Ido (International Dance Organization)" dice il sindaco Matteo Buoncristiani. L’evento vedrà in pista oltre 4mila esibizioni, distribuite su tre piste e due campi gara, con atleti dai 4 ai 60 anni, provenienti da tutta Italia e da 7 paesi stranieri (Francia, Grecia, Lettonia, Montenegro, Polonia, Ungheria, Ucraina).Il programma si articola in quattro giornate dedicate a diverse discipline: oggi danze caraibiche (coppie, solo, bachata, salsa); domani Street dance (hip hop, battle, disco dance); sabato e domenica: danze accademiche (classica, modern, jazz) e coreografiche (latin style, free style, gruppi. 🔗 Lanazione.it - Danza nel Golfo. C’è il Gran Prix. Città di Follonica Arriva il 5°di, con laprotagonista da oggi a domenica prossima, al Pala. "Torna l’attesissimo appuntamento con ildi, giunto alla sua quinta edizione. Il Paladi(via Raffaello Sanzio) ospiterà una spettacolare competizione disportiva patrocinata dal Comune di, in collaborazione con il Cibs (Comitato Italiano Ballo Sportivo) e l’Ido (International Dance Organization)" dice il sindaco Matteo Buoncristiani. L’evento vedrà in pista oltre 4mila esibizioni, distribuite su tre piste e due campi gara, con atleti dai 4 ai 60 anni, provenienti da tutta Italia e da 7 paesi stranieri (Francia, Grecia, Lettonia, Montenegro, Polonia, Ungheria, Ucraina).Il programma si articola in quattro giornate dedicate a diverse discipline: oggi danze caraibiche (coppie, solo, bachata, salsa); domani Street dance (hip hop, battle, disco dance); sabato e domenica: danze accademiche (classica, modern, jazz) e coreografiche (latin style, free style, gruppi. 🔗 Lanazione.it

