Danni da maltempo | 8 milioni della Regione per Firenze Prato Pistoia Lucca Livorno

Regione interviene per i Danni provocati dal maltempo in Toscana in questo 2025. Anche 1 milione 200 mila euro per il recupero dei campi sportivi nei comuni di Pelago, Pontassieve e Rufina. Arriva il sostegno della Regione per le comunità colpite dagli eventi emergenziali del marzo scorso nelle province di Firenze, Prato, Pistoia, Pisa, Lucca e Livorno

Maltempo: Lepore, "danni per 5 milioni, preoccupa la frana in via dei Colli" - Dopo le ultime 72 ore di maltempo e piogge su Bologna e sull’Emilia-Romagna “stiamo uscendo dall’emergenza”. A dare la notizia è stato il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, nel corso di un incontro con la stampa per fare il punto sulla situazione in città. Registrati alla nuova sezione Dossier... 🔗bolognatoday.it

Danni provocati dal maltempo: dalla Regione Piemonte i primi 5 milioni per interventi di somma urgenza - Riunione straordinaria della Giunta regionale, nella mattina di venerdì 18 aprile, convocata dal presidente Alberto Cirio per verificare l’entità dei danni provocati dal maltempo di questi giorni e assumere i necessari provvedimenti. Successivamente il presidente ha avuto riunione in call con il... 🔗torinotoday.it

Maltempo in Piemonte, la Regione chiede al governo lo stato d’emergenza: "Contiamo già decine di milioni di danni" - Nella serata di giovedì 17 aprile la Regione Piemonte ha inoltrato la richiesta al Governo dello stato d’emergenza per il maltempo che ha colpito il Piemonte nelle ultime 24 ore. "Ho sentito telefonicamente il vicepremier Tajani e il ministro Musumeci per comunicare che ho firmato la richiesta... 🔗torinotoday.it

Via alla conta dei danni del maltempo, subito 25 milioni di euro solo per tornare in piedi - Sollati in 75, decine di strade interrotte. Incubo sulla Torino-Aosta. Il governo: faremo la nostra parte. Da stasera nuovo peggioramento ... 🔗torino.repubblica.it

Maltempo in Valsesia, la conta dei danni. Emergenza viabilità - Sulla Provinciale che arriva fino ad Alagna, senso unico alternato in più punti. Frane, smottamenti, ponti insicuri. La stima: 50 milioni di euro ... 🔗rainews.it

Maltempo e raffiche di vento: rischio danni all’agricoltura veronese - Il maltempo torna a minacciare le campagne veronesi, dove le violente raffiche di vento degli ultimi giorni hanno riacceso la preoccupazione ... 🔗veronaoggi.it