Danilo lancia il progetto Crescer, l’ex Juve e la salute mentale nel calcio: ecco in cosa consiste e le sue parolel’ex difensore della Juve Danilo ha parlato al Web Summit di Rio de Janeiro per analizzare il suo nuovo progetto sulla salute mentale nel calcio: di seguito le parole del giocatore del Flamengo.PAROLE – «Il calcio è un ambiente che conosco piuttosto bene e so quanto sia carente in termini di supporto emotivo. Abbiamo già in fase di sviluppo un progetto socio-emotivo chiamato “Crescer”, che inizialmente è stato pensato per supportare altri progetti sociali. È in fase di sperimentazione nel mio progetto sociale Futuro Re2ondo, che ha una sede a Bicas, Minas Gerais — da dove vengo — e anche a Belo Horizonte, dove assiste più di 420 bambini. È un progetto con cui cerchiamo di offrire un’educazione socio-emotiva a bambini dai sei ai 17 anni. 🔗 Juventusnews24.com - Danilo lancia il progetto Crescer, l’ex Juve e la salute mentale nel calcio: «La pressione per ottenere risultati è altissima mentre il supporto all’uomo è scarso» ile lanel: ecco in cosa consiste e le sue paroledifensore dellaha parlato al Web Summit di Rio de Janeiro per analizzare il suo nuovosullanel: di seguito le parole del giocatore del Flamengo.PAROLE – «Ilè un ambiente che conosco piuttosto bene e so quanto sia carente in termini diemotivo. Abbiamo già in fase di sviluppo unsocio-emotivo chiamato “”, che inizialmente è stato pensato per supportare altri progetti sociali. È in fase di sperimentazione nel miosociale Futuro Re2ondo, che ha una sede a Bicas, Minas Gerais — da dove vengo — e anche a Belo Horizonte, dove assiste più di 420 bambini. È uncon cui cerchiamo di offrire un’educazione socio-emotiva a bambini dai sei ai 17 anni. 🔗 Juventusnews24.com

