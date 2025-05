Dall’Inter alla Roma addio ufficiale | altra batosta per Inzaghi

L'Inter non sta vivendo il suo miglior momento in questa stagione, nonostante l'ottima prestazione di Barcellona. E pure fuori dal campo la società nerazzurra deve incassare una brutta notizia.Poteva andare meglio, la trasferta di mercoledì sera in Champions League, visto come si era messa la partita. L'Inter è comunque tornata da Barcellona con un risultato positivo e una prestazione incoraggiante in vista del ritorno in casa. Specialmente perché adesso la Champions è l'obiettivo principale dei nerazzurri, scavalcati in classifica in Serie A dal Napoli a poche giornate alla chiusura del campionato. Domenica Inzaghi e i suoi avranno un'altra sfida da non sottovalutare, in casa contro il Verona, che se non altro è quasi salvo.

Sabatini, dall’Inter a Ranieri: “La Roma deve fare la Champions” - -3 al ritorno in campo della Roma, un giorno in più rispetto al previsto per i funerali del Papa, e mentre Ranieri studia l’11 migliore da schierare contro i nerazzurri, con l’idea della coppia Dovbyk-Shomurodov in testa, parla Walter Sabatini a Il Tempo: “Che partita è per me? L’Inter è un grande rimpianto, un mio errore contrattuale, una scelta sbagliata a livello professionale per la quale ho rammarico. 🔗sololaroma.it

Dove può andare Allegri: da Inter e Milan alla Roma, aspetta una chiamata dall'Italia - Dusan Vlahovic-gol, Atalanta al tappeto e Juventus vincitrice della Coppa Italia. E anche l`ultima volta in panchina di Massimiliano Allegri,... 🔗calciomercato.com

Ancora Frattesi per la Roma? A luglio addio all’Inter: Pellegrini ago della bilancia - Roma che torna oggi in campo nel primo dei 9 appuntamenti che la separano dalla fine di una stagione travagliata, con la speranza però che possa regalare un piazzamento Champions insperato ma vitale per prestigio e casse del club. Dietro le quinte però tanto si sta muovendo, anzitutto per quello che sarà il successore di Ranieri, con Sarri, Pioli e Allegri nomi caldi in tale senso. Una scelta che condizionerà anche un mercato in cui non si potranno fare spese pazze ma che regalerà qualche chicca, e come si inserisce in tale scenario l’affare Frattesi? La telenovela di gennaio è ancora ... 🔗sololaroma.it

Dall’Inter alla Roma, annuncio UFFICIALE e doppio addio - Dall’Inter alla Roma, doppio addio e annuncio UFFICIALE: arrivano le dichiarazioni che spiegano tutto. Le ultime di calciomercato. 🔗asromalive.it

Dall’Inter alla Roma: 35 milioni e doppio addio - Dall’Inter alla Roma, doppio addio e prezzo già fissato: non bastano 30 milioni di euro. Ecco le ultime di calciomercato. La Roma sta vivendo un periodo di trasformazione sia sul campo che ... 🔗asromalive.it

Calciomercato Inter, dopo la Roma scoppia la bomba: “Addio immediato!” - In casa Inter si continua a lavorare guardando al futuro. Ma la sconfitta con la Roma è di quelle pesanti, che fanno rumore ... 🔗msn.com