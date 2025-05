Dall’Europa all’Asia fino alle Americhe Si apre ’Tuttofood’

Quotidiano.net - Dall’Europa all’Asia fino alle Americhe. Si apre ’Tuttofood’ di Raffaella Parisi Il cibo, le eccellenze enogastronomiche. Tuttofood a Rho Fiera Milano dal 5 all’8 maggio. Numeri importanti per rappresentare le filiere produttive del cibo di tutto il mondo, 4.700 realtà aziendali che animeranno gli oltre 150.000 mq della fiera distribuiti su 10 padiglioni, tre più dell’edizione 2023, oltre il 25% proviene dall’estero. Attesi oltre 3mila top buyer internazionali e 90mila visitatori.Per la prima volta, in contemporanea con la fiera internazionale Tuttofood, ci sarà Tuttofood Week Nutrire il futuro, il primo ’fuori salone’ dedicato al mondo food con eventi diffusi con il suo fulcro nell’ADI Museum. Tra gli appuntamenti, la mostra ’Essenziale e Quotidiano - Scenari e Rituali del Cibo Contemporaneo’, che esplora tematiche come il rapporto tra cibo e design, individuo e collettività, anche attraverso tavole rotonde con esperti del settore, chef e ospiti. 🔗 Quotidiano.net

La morte del Papa in tutte le lingue del mondo: dall’Asia all’Europa la notizia domina i siti - La notizia della morte di papa Francesco, avvenuta alle 7,35 di lunedì mattina ora italiana, domina le prime pagine dei siti web di tutti i siti d’informazione del mondo: dall’Asia alle Americhe, dal Times of India al New York Times, sui quotidiani online campeggiano oltre alle notizie, anche i commenti sui dodici anni di pontificato di Bergoglio. “Papa Francesco, l’argentino che ha trasformato la Chiesa”, titola il Clarin con uno speciale orgoglio nazionale. 🔗secoloditalia.it

Meloni al summit dei conservatori Usa, dall’Ucraina a Trump fino all’Europa: che applausi - La Premier è intervenuta in un collegamento video al Cpac di Washington, ovvero al raduno annuale della destra Usa e che consensi Giorgia Meloni torna a parlare dopo un po’ di tempo. Lo fa in un video collegamento durante la convention dei conservatori Usa e il suo intervento è stato accolto con grandi consensi da parte della platea americana. Ha cercato di dire un po’ tutto quello che voleva, anche di Ucraina, anche se non ha mai nominato Zelensky, ma ha parlato di una “pace giusta” per Kiev e celebrando sia Trump che il tanto discusso vice-presidente Usa Vance. 🔗cityrumors.it

I luoghi della Terra in cui i mici sono re: dall’Asia all’Africa, dall’Europa all’America, 7 mete di viaggio ideali per chi ama i felini - C’è chi ama il gatto acciambellato sul divano di casa e chi ama i gatti in generale, e più sono meglio è. L’ideale sarebbe che fossero ovunque. Non è un sogno: ci sono luoghi della Terra in cui i felini sono davvero i padroni della situazione, protagonisti di qualsiasi cartolina o foto ricordo che venga scattata. E, mici a parte, sono destinazioni di viaggio niente male, anche per chi viaggia on the road. 🔗iodonna.it

