Dalle confessioni di 6 astronauti in orbita agli aneddoti esilaranti della vecchia Hollywood di David Niven fino a un terribile caso di cronaca a Napoli e la storia di Rosa Matteucci bambina 10 libri da leggere ora tutti d' un fiato

libri da leggere tutti d’un fiato.Il nuovo romanzo di Rosa Matteucci, in bilico fra comico e tragico, inizia con l’affannosa, tormentosa aspirazione di lei bambina a ricevere, come tutte le sue antenate e le sue simili, la Prima Comunione. Ma anche un libro a metà tra fiction e memoir, che conferma una delle autrici più originali della letteratura tedesca. Leggi anche › Comprate e accumulate libri? Non siete soli, si chiama “Tsundoku” E poi un romanzo sorprendente, che offre una prospettiva per molti aspetti unica sulle relazioni e sul loro potere nel plasmare la vita delle persone. E un breve, potente, romanzo del talentuoso Nicolas Mathieu che racconta di una donna alla quale le batoste di una vita hanno portato in dono una calibro 38 nella borsa. 🔗 Iodonna.it - Dalle confessioni di 6 astronauti in orbita, agli aneddoti esilaranti della vecchia Hollywood di David Niven, fino a un terribile caso di cronaca a Napoli e la storia di Rosa Matteucci bambina. 10 libri da leggere ora tutti d'un fiato Questo mese abbiamo selezionato 10dad’un.Il nuovo romanzo di, in bilico fra comico e tragico, inizia con l’affannosa, tormentosa aspirazione di leia ricevere, come tutte le sue antenate e le sue simili, la Prima Comunione. Ma anche un libro a metà tra fiction e memoir, che conferma una delle autrici più originaliletteratura tedesca. Leggi anche › Comprate e accumulate? Non siete soli, si chiama “Tsundoku” E poi un romanzo sorprendente, che offre una prospettiva per molti aspetti unica sulle relazioni e sul loro potere nel plasmare la vita delle persone. E un breve, potente, romanzo del talentuoso Nicolas Mathieu che racconta di una donna alla quale le batoste di una vita hanno portato in dono una calibro 38 nella borsa. 🔗 Iodonna.it

Cosa riportano altre fonti

Test sul cuore e sulle radiazioni. Così gli astronauti in orbita diventano “cavie” per la medicina - Due esperimenti dell’Agenzia Spaziale Italiana sono arrivati a bordo della stazione orbitante: “Ci serviranno per andare su Marte”, ma “aiuteranno anche i pazienti a Terra” 🔗repubblica.it

Cinque dollari al giorno per 9 mesi nello spazio: l’assurdo rimborso spese agli astronauti rimasti bloccati in orbita - Doveva essere una missione di otto giorni, ma si è trasformata in un’odissea di 286 giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale. Gli astronauti Suni Williams e Butch Wilmore sono finalmente rientrati sulla Terra dopo un periodo imprevisto nello spazio, accumulando, però, un «rimborso spese» di soli cinque dollari al giorno per gli straordinari della loro permanenza. La cifra, che corrisponde a un totale di 1. 🔗open.online

Cina, lanciata in orbita la navicella Shenzhou 20: tre astronauti a bordo - La Cina ha lanciato la navicella spaziale Shenzhou 20 con a bordo tre astronauti nello spazio per sostituire l'equipaggio della stazione spaziale cinese Tiangong. Il razzo è decollato dal centro di lancio di Jiuquan, ai margini del deserto del Gobi, nella Cina nord-occidentale. La navicella spaziale rimarrà nello spazio prima di riportare indietro l'attuale equipaggio. La missione Shenzhou è comandata da Chen Dong, al suo terzo volo. 🔗tgcom24.mediaset.it

Se ne parla anche su altri siti

SpaceX invia astronauti privati in orbita polare, una prospettiva inedita sulla Terra - Con il lancio riuscito della missione Fram2 di SpaceX, un equipaggio interamente civile sta tentando di fare ciò che gli astronauti professionisti non hanno mai… Leggi ... 🔗informazione.it