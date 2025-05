Dall’arte all’Intelligenza Artificiale | tutti gli eventi

La sigla - MIW25 - pare più una targa automobilistica che un acronimo. Ma ha il potere di creare curiosità attorno alla "Mind Innovation Week" (www.mindinnovationweek.it), manifestazione che dal 5 al 10 maggio renderà più comprensibile il grande Distretto urbano che si sta imponendo come modello di città del futuro. Un Festival aperto al pubblico scandito da un ricco palinsesto di eventi, laboratori, talk, forum e networking che metterà in connessione persone, aziende, startup e MINDers sull'innovazione.5 maggio – Dalle 10, all'auditorium di Human Technopole, "Giornata aperta sulle scienze della vita". Dalle 11,30, all'auditorium Gaia Panina dello spazio The Hive, "Tecnologia e Medicina al servizio dell'arte", incontro promosso da Valore Italia e dall'ospedale Galeazzi sull'uso di dispositivi diagnostici di ultima generazione per analizzare il degrado dei beni culturali e garantirne la conservazione.

