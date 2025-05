Dall’altra parte dell’Oceano con amore | il Canada strizza l’occhio all’Unione europea ma Bruxelles ha i suoi dubbi

Canada voglia farsi europeo. Non nei modi classici, tipo bere un espresso senza latte o imparare a lamentarsi del prezzo del gas come un francese qualsiasi. No, qui si parla di un ingresso vero e proprio nell’Unione europea. Con tanto di speranze, sondaggi e studiosi che si spremono le meningi per capire se l’Atlantico sia davvero un ostacolo così insormontabile.Il Canada flirta con BruxellesSecondo un’indagine riportata da Politico, il 44% dei canadesi sarebbe favorevole all’adesione al club di Bruxelles. Forse stufi delle tariffe punitive e dei tweet incendiari che arrivano da Washington, i cittadini del Nord sembrano flirtare con l’idea di voltare le spalle agli yankees e stringere un’alleanza più. continentale.Geografia batte simpatiaLa Commissione europea, per bocca della portavoce Paula Pinho, si è detta “onorata” dell’interesse. 🔗 Secoloditalia.it - Dall’altra parte dell’Oceano, con amore: il Canada strizza l’occhio all’Unione europea (ma Bruxelles ha i suoi dubbi) Pare che ilvoglia farsi europeo. Non nei modi classici, tipo bere un espresso senza latte o imparare a lamentarsi del prezzo del gas come un francese qualsiasi. No, qui si parla di un ingresso vero e proprio nell’Unione. Con tanto di speranze, sondaggi e studiosi che si spremono le meningi per capire se l’Atlantico sia davvero un ostacolo così insormontabile.Ilflirta conSecondo un’indagine riportata da Politico, il 44% dei canadesi sarebbe favorevole all’adesione al club di. Forse stufi delle tariffe punitive e dei tweet incendiari che arrivano da Washington, i cittadini del Nord sembrano flirtare con l’idea di voltare le spalle agli yankees e stringere un’alleanza più. continentale.Geografia batte simpatiaLa Commissione, per bocca della portavoce Paula Pinho, si è detta “onorata” dell’interesse. 🔗 Secoloditalia.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Dall’altra parte di e con Enrico Ballardini e Riccardo Dell'Orfano - Odemà presenta DALL’ALTRA PARTE “L’Enzo, il Giorgio, il Nanni... e tutti gli alter...” Di e con Enrico Ballardini e Riccardo Dell'Orfano. Due persone entrano in scena. Si siedono sulla panchina che ricorda quella di un ufficio comunale. Sembra stiano aspettando qualcuno per... 🔗milanotoday.it

Poteva essere un’altra Giulia Cecchettin: 18enne sequestrata e minacciata di morte dal suo ex fidanzato. Salvata dall’allarme dato alla famiglia ed alle forze dell’ordine dall’amica del cuore. La vicenda alle porte di Roma - Quella che doveva essere una normale mattina di scuola si è trasformata in un incubo per Maria (nome di fantasia), una 18enne di un comune alle porte di Roma, che il 31 gennaio scorso è stata sequestrata e minacciata di morte dal suo ex fidanzato. L’ennesima tragedia annunciata è stata evitata grazie alla prontezza dell’amica Angela, della famiglia e delle forze dell’ordine, che hanno permesso di individuare la ragazza prima che fosse troppo tardi. 🔗dayitalianews.com

Credeva di chattare con Ilaria Sula, ma dall'altra parte c'era Mark Samson - Una vicenda dai contorni inquietanti ha coinvolto un giovane residente nel Cassinate, ritrovatosi inconsapevolmente al centro dell’indagine sull’omicidio di Ilaria Sula, la studentessa originaria di Terni brutalmente uccisa a Roma dal fidanzato, il 23enne filippino Mark Samson, ora in carcere con... 🔗ternitoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dall’altra parte dell’Oceano, con amore: il Canada strizza l’occhio all’Unione europea (ma Bruxelles ha i suoi dubbi); Lido e Isolino Virginia: da una parte i fatti, dall’altra (per ora) solo le speranze; Scoppia caso diplomatico nella scherma: la Svizzera si gira dall'altra parte mentre premiano Israele; L'altro funerale a Buenos Aires: «Ora fai chiasso dal cielo, Francisco!». 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Dall’altra parte del mare: al via le prevendite per Roberto Mercadini con “Moby Dick (Sebbene molti abbiano tentato)” - ALGHERO Parte il conto alla rovescia per il ritorno di Dall’altra parte del mare ... arti figurative. Il titolo della 12ª edizione è “La parola presente”: un invito ai lettori e agli autori a ... 🔗sardegnareporter.it

“La parola presente”: Roberto Mercadini apre il viaggio di “Dall’altra parte del mare” - Parte il conto alla rovescia per il ritorno di Dall’altra parte del mare ... arti figurative. Il titolo della 12ª edizione è “La parola presente”: un invito ai lettori e agli autori ... 🔗sassarinotizie.com

Carceri: Della Vedova, 'bene Casini, Parlamento smetta girarsi dall'altra parte' - Roma, 29 apr. (Adnkronos) - “Fa bene Pierferdinando Casini, dalle pagine del Corriere, a ricordare un aspetto peculiare benché scomodo del magistero di Papa Francesco: l’attenzione alle carceri e alle ... 🔗msn.com