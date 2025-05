Dalla Juventus al Napoli ora l’affare diventa possibile | l’idea fa sognare i tifosi azzurri!

Napoli si lavora anche al futuro, motivo per il quale un noto calciatore potrebbe passare Dalla Juventus al club azzurro. La stagione del Napoli procede alla grande, ma intanto la società è concentrata anche sul futuro. In modo particolare, si starebbe pensando al mercato estivo, il quale dirà moltissimo sugli obiettivi della società. Quest'ultima, è vogliosa di costruire una rosa all'altezza, proprio come sarà richiesto da Antonio Conte. Conceicao lascia la Juventus? A breve la decisione sul futuroFrancisco Conceicao è sempre più in bilico. Il futuro del giocatore portoghese è tutt'altro che scontato. Ad oggi, l'ex Porto veste la maglia della Juventus, ma la permanenza non è affatto scontata. La trattativa tra i club è basata su un semplice prestito, ma per tenere il giocatore servirà presentare un'offerta da ben 30 milioni di euro.

