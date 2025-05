Dalla commemorazione alle borse di studio l' iniziativa nel ricordo di Natale Gaiba

alle 9, a 104 anni Dalla scomparsa di Natale Gaiba, il Comune di Argenta ricorderà "la figura del sindacalista e consigliere comunale che pagò con la vita il suo impegno per la libertà, la giustizia sociale e la difesa dei più deboli".Iscriviti al canale. 🔗 Ferraratoday.it - Dalla commemorazione alle borse di studio, l'iniziativa nel ricordo di Natale Gaiba Nella giornata di mercoledì 7 maggio9, a 104 anniscomparsa di, il Comune di Argenta ricorderà "la figura del sindacalista e consigliere comunale che pagò con la vita il suo impegno per la libertà, la giustizia sociale e la difesa dei più deboli".Iscriviti al canale. 🔗 Ferraratoday.it

Due borse di studio dedicate a Gaiba - Due borse di studio universitarie dedicate a Natale Gaiba. L’iniziativa è della Società di Mutuo Soccorso e il Lions Club, che hanno deciso di investire nel futuro dei giovani in memoria del martire a ... 🔗msn.com