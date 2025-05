Dal Santuario alla Centrale Taccani Tre gite per il Primo maggio

Santuario, alla Centrale Taccani, meraviglia del Liberty, alla Quadreria e Villa Visconti: tre gite per il 1 maggio. Ville Aperte non si ferma e per la Festa del Lavoro e a Trezzo offre un tuffo nella storia e nella scienza. Giornata all’insegna della bellezza sul fiume per un viaggio affascinante fra dame, cavalieri, balli, leggende, monaci e artisti: torna in versione primaverile la kermesse brianzola che accompagna il pubblico alla scoperta di 42 gioielli lombardi, sparsi in cinque province, ci sono anche Lecco, Como e Monza.Oggi, in città ci si potrà lustrare gli occhi davanti alla collezione Crivelli e al suo pezzo forte, la Madonna con Bambino di Bernardino de’ Conti, allievo di Leonardo, forse la mano più felice della scuola del grande genio rinascimentale. Si scommette anche sul piccolo dipinto a soggetto di San Carlo, sulla coppia di "Sibille", sulle "Tentazioni di Sant’Antonio" e sulle tele di Scuola Francese, "Mosè salvato dalle acque" e "Tobiolo e l’Angelo". 🔗 Ilgiorno.it - Dal Santuario alla Centrale Taccani. Tre gite per il Primo maggio Dal, meraviglia del Liberty,Quadreria e Villa Visconti: treper il 1. Ville Aperte non si ferma e per la Festa del Lavoro e a Trezzo offre un tuffo nella storia e nella scienza. Giornata all’insegna della bellezza sul fiume per un viaggio affascinante fra dame, cavalieri, balli, leggende, monaci e artisti: torna in versione primaverile la kermesse brianzola che accompagna il pubblicoscoperta di 42 gioielli lombardi, sparsi in cinque province, ci sono anche Lecco, Como e Monza.Oggi, in città ci si potrà lustrare gli occhi davanticollezione Crivelli e al suo pezzo forte, la Madonna con Bambino di Bernardino de’ Conti, allievo di Leonardo, forse la mano più felice della scuola del grande genio rinascimentale. Si scommette anche sul piccolo dipinto a soggetto di San Carlo, sulla coppia di "Sibille", sulle "Tentazioni di Sant’Antonio" e sulle tele di Scuola Francese, "Mosè salvato dalle acque" e "Tobiolo e l’Angelo". 🔗 Ilgiorno.it

